https://ria.ru/20230612/peregovory-1877653589.html

Боррель спрогнозировал, когда начнутся переговоры между Россией и Украиной

Боррель спрогнозировал, когда начнутся переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.06.2023

Боррель спрогнозировал, когда начнутся переговоры между Россией и Украиной

Переговоры между Россией и Украиной могут начаться после выборов президента в США в 2024 году, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:44

2023-06-12T15:44

2023-06-12T16:31

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сша

жозеп боррель

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 12 июня — РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной могут начаться после выборов президента в США в 2024 году, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Оndacero.Он предположил, что Владимир Путин якобы "ждет результатов" этого голосования."До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров", — сказал Боррель.Дипломат добавил, что не знает, существуют ли какие-то контакты между Кремлем и украинским правительством.Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-глава государства Дональд Трамп в ноябре 2022-го уже сообщил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Он, в частности, неоднократно заявлял, что в случае избрания сможет остановить конфликт на Украине за сутки. Нынешний глава Белого дома Джо Байден, в свою очередь, также сообщил, что намерен участвовать в гонке.

https://ria.ru/20230612/ukraina-1877619531.html

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россия, украина, сша, жозеп боррель, в мире, владимир путин