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Боррель спрогнозировал, когда начнутся переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.06.2023
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15:44 12.06.2023 (обновлено: 16:31 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/peregovory-1877653589.html
Боррель спрогнозировал, когда начнутся переговоры между Россией и Украиной
Боррель спрогнозировал, когда начнутся переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.06.2023
Боррель спрогнозировал, когда начнутся переговоры между Россией и Украиной
Переговоры между Россией и Украиной могут начаться после выборов президента в США в 2024 году, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:44
2023-06-12T16:31
россия
украина
сша
жозеп боррель
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 12 июня — РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной могут начаться после выборов президента в США в 2024 году, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Оndacero.Он предположил, что Владимир Путин якобы "ждет результатов" этого голосования."До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров", — сказал Боррель.Дипломат добавил, что не знает, существуют ли какие-то контакты между Кремлем и украинским правительством.Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-глава государства Дональд Трамп в ноябре 2022-го уже сообщил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Он, в частности, неоднократно заявлял, что в случае избрания сможет остановить конфликт на Украине за сутки. Нынешний глава Белого дома Джо Байден, в свою очередь, также сообщил, что намерен участвовать в гонке.
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россия, украина, сша, жозеп боррель, в мире, владимир путин
Россия, Украина, США, Жозеп Боррель, В мире, Владимир Путин
Боррель спрогнозировал, когда начнутся переговоры между Россией и Украиной

Глава дипломатии ЕС Боррель: переговоры России и Украины вряд ли начнутся до выборов в США

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июня — РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной могут начаться после выборов президента в США в 2024 году, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Оndacero.
Он предположил, что Владимир Путин якобы "ждет результатов" этого голосования.
"До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров", — сказал Боррель.
Дипломат добавил, что не знает, существуют ли какие-то контакты между Кремлем и украинским правительством.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-глава государства Дональд Трамп в ноябре 2022-го уже сообщил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Он, в частности, неоднократно заявлял, что в случае избрания сможет остановить конфликт на Украине за сутки.
Нынешний глава Белого дома Джо Байден, в свою очередь, также сообщил, что намерен участвовать в гонке.
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