https://ria.ru/20230612/peregovory-1877653589.html
Боррель спрогнозировал, когда начнутся переговоры между Россией и Украиной
Боррель спрогнозировал, когда начнутся переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.06.2023
Боррель спрогнозировал, когда начнутся переговоры между Россией и Украиной
Переговоры между Россией и Украиной могут начаться после выборов президента в США в 2024 году, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:44
2023-06-12T15:44
2023-06-12T16:31
россия
украина
сша
жозеп боррель
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_03ce4b6735bc5e661a9809428f99bb11.jpg
МОСКВА, 12 июня — РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной могут начаться после выборов президента в США в 2024 году, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Оndacero.Он предположил, что Владимир Путин якобы "ждет результатов" этого голосования."До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров", — сказал Боррель.Дипломат добавил, что не знает, существуют ли какие-то контакты между Кремлем и украинским правительством.Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-глава государства Дональд Трамп в ноябре 2022-го уже сообщил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Он, в частности, неоднократно заявлял, что в случае избрания сможет остановить конфликт на Украине за сутки. Нынешний глава Белого дома Джо Байден, в свою очередь, также сообщил, что намерен участвовать в гонке.
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877619531.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_789d1922b53b344f48819a57e5d749d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, жозеп боррель, в мире, владимир путин
Россия, Украина, США, Жозеп Боррель, В мире, Владимир Путин
Боррель спрогнозировал, когда начнутся переговоры между Россией и Украиной
Глава дипломатии ЕС Боррель: переговоры России и Украины вряд ли начнутся до выборов в США