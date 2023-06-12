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В "Пулково" опровергли сообщения про задержки рейсов из-за пчел - РИА Новости, 12.06.2023
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17:28 12.06.2023 (обновлено: 17:29 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/pchel-1877667384.html
В "Пулково" опровергли сообщения про задержки рейсов из-за пчел
В "Пулково" опровергли сообщения про задержки рейсов из-за пчел - РИА Новости, 12.06.2023
В "Пулково" опровергли сообщения про задержки рейсов из-за пчел
Аэропорт "Пулково" в понедельник работает в штатном режиме, сообщения о задержках рейсов якобы из-за нашествия пчел не соответствуют действительности, сообщили... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:28
2023-06-12T17:29
россия
пулково (аэропорт)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в понедельник работает в штатном режиме, сообщения о задержках рейсов якобы из-за нашествия пчел не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Ранее в телеграм-каналах, в частности в телеграм-канале "112" появилось сообщение о том, что в аэропорту "Пулково" якобы задерживают рейсы из-за нашествия пчел. "Сегодня, 12 июня, аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Возможные задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт", - сообщили в пресс-службе управляющей компании. Аэропорт "Пулково" занимает третье место по объему пассажиропотока в России. В 2022 году Пулково обслужил 18,2 миллиона пассажиров. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.
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россия, пулково (аэропорт), происшествия
Россия, Пулково (аэропорт), Происшествия
В "Пулково" опровергли сообщения про задержки рейсов из-за пчел

Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения про задержки рейсов из-за нашествия пчел

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в понедельник работает в штатном режиме, сообщения о задержках рейсов якобы из-за нашествия пчел не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Ранее в телеграм-каналах, в частности в телеграм-канале "112" появилось сообщение о том, что в аэропорту "Пулково" якобы задерживают рейсы из-за нашествия пчел.
"Сегодня, 12 июня, аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Возможные задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт", - сообщили в пресс-службе управляющей компании.
Аэропорт "Пулково" занимает третье место по объему пассажиропотока в России. В 2022 году Пулково обслужил 18,2 миллиона пассажиров. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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