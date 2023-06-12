https://ria.ru/20230612/pchel-1877667384.html

В "Пулково" опровергли сообщения про задержки рейсов из-за пчел

В "Пулково" опровергли сообщения про задержки рейсов из-за пчел - РИА Новости, 12.06.2023

В "Пулково" опровергли сообщения про задержки рейсов из-за пчел

Аэропорт "Пулково" в понедельник работает в штатном режиме, сообщения о задержках рейсов якобы из-за нашествия пчел не соответствуют действительности, сообщили... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T17:28

2023-06-12T17:28

2023-06-12T17:29

россия

пулково (аэропорт)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в понедельник работает в штатном режиме, сообщения о задержках рейсов якобы из-за нашествия пчел не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Ранее в телеграм-каналах, в частности в телеграм-канале "112" появилось сообщение о том, что в аэропорту "Пулково" якобы задерживают рейсы из-за нашествия пчел. "Сегодня, 12 июня, аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Возможные задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт", - сообщили в пресс-службе управляющей компании. Аэропорт "Пулково" занимает третье место по объему пассажиропотока в России. В 2022 году Пулково обслужил 18,2 миллиона пассажиров. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.

https://ria.ru/20230419/pulkovo-1866328869.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, пулково (аэропорт), происшествия