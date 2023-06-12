В "Пулково" опровергли сообщения про задержки рейсов из-за пчел
Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения про задержки рейсов из-за нашествия пчел
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в понедельник работает в штатном режиме, сообщения о задержках рейсов якобы из-за нашествия пчел не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Ранее в телеграм-каналах, в частности в телеграм-канале "112" появилось сообщение о том, что в аэропорту "Пулково" якобы задерживают рейсы из-за нашествия пчел.
"Сегодня, 12 июня, аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Возможные задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт", - сообщили в пресс-службе управляющей компании.
Аэропорт "Пулково" занимает третье место по объему пассажиропотока в России. В 2022 году Пулково обслужил 18,2 миллиона пассажиров. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.