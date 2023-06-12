https://ria.ru/20230612/pasporta-1877664142.html
"Движение первых" вручило три тысячи паспортов детям
"Движение первых" вручило три тысячи паспортов детям - РИА Новости, 12.06.2023
"Движение первых" вручило три тысячи паспортов детям
Российское движение детей и молодежи "Движение первых" торжественно вручило первые паспорта трем тысячам детей в День России, заявил председатель правления... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T16:45
2023-06-12T16:45
2023-06-12T16:45
общество
россия
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" торжественно вручило первые паспорта трем тысячам детей в День России, заявил председатель правления движения Григорий Гуров. "Сегодня, в День России, мы вручаем паспорта 3 тысячам ребят более чем в 50 регионах страны", - приводит его слова пресс-служба движения. Вручение состоялось в рамках акции "Мы граждане России", смысл которой - торжественно вручать паспорта детям, которые получают их впервые по достижении 14 лет.
https://ria.ru/20230519/byudzhet-1872933698.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Общество, Россия, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых"
"Движение первых" вручило три тысячи паспортов детям
"Движение первых" торжественно вручило три тысячи паспортов детям в День России
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" торжественно вручило первые паспорта трем тысячам детей в День России, заявил председатель правления движения Григорий Гуров.
"Сегодня, в День России, мы вручаем паспорта 3 тысячам ребят более чем в 50 регионах страны", - приводит его слова пресс-служба движения.
Вручение состоялось в рамках акции "Мы граждане России", смысл которой - торжественно вручать паспорта детям, которые получают их впервые по достижении 14 лет.
"Движению первых" могут дать право получать средства из бюджета