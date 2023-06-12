https://ria.ru/20230612/pasporta-1877664142.html

"Движение первых" вручило три тысячи паспортов детям

"Движение первых" вручило три тысячи паспортов детям - РИА Новости, 12.06.2023

"Движение первых" вручило три тысячи паспортов детям

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" торжественно вручило первые паспорта трем тысячам детей в День России, заявил председатель правления... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T16:45

2023-06-12T16:45

2023-06-12T16:45

общество

россия

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" торжественно вручило первые паспорта трем тысячам детей в День России, заявил председатель правления движения Григорий Гуров. "Сегодня, в День России, мы вручаем паспорта 3 тысячам ребят более чем в 50 регионах страны", - приводит его слова пресс-служба движения. Вручение состоялось в рамках акции "Мы граждане России", смысл которой - торжественно вручать паспорта детям, которые получают их впервые по достижении 14 лет.

https://ria.ru/20230519/byudzhet-1872933698.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"