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Хоценко вручил первые паспорта юным омичам - РИА Новости, 12.06.2023
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Омская область
 
16:47 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/pasport-1877664420.html
Хоценко вручил первые паспорта юным омичам
Хоценко вручил первые паспорта юным омичам - РИА Новости, 12.06.2023
Хоценко вручил первые паспорта юным омичам
Глава Омской области Виталий Хоценко вручил юным омичам первые в их жизни паспорта гражданина РФ, рассказали в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T16:47
2023-06-12T16:47
омская область
россия
омск
омская область
виталий хоценко
ирина дубцова
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ОМСК, 12 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко вручил юным омичам первые в их жизни паспорта гражданина РФ, рассказали в пресс-службе правительства региона. Торжественное событие состоялось на Соборной площади Омска в рамках всероссийской акции "Мы – граждане России!" и фестиваля "Россия – страна героев". Паспорта получили 14-летние омичи, отличившиеся в учебе, спорте, общественной и патриотической деятельности. Поздравить ребят пришли их педагоги и родители. Почетным гостем церемонии стал глава региона Виталий Хоценко. "Вы представляете, какое волнение сейчас чувствуют ребята, которым в День России перед согражданами нашей страны, жителями Омска вручают их первые паспорта. Это дорога во взрослую жизнь, где вы сами будете определять, кем станете. Хочу вам пожелать быть достойными гражданами своего государства, ценить и беречь нашу Россию и не забывать о своих родителях. С праздником вас, ребята!", - сказал Хоценко. После показательного выступления взвода почетного караула Омской академии МВД России прозвучал гимн России, который вместе с певицей Ириной Дубцовой исполнили участники акции, затем состоялся подъем российского флага. Всего в торжественной обстановке паспорта получили 28 школьникам.
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россия, омск, омская область, виталий хоценко, ирина дубцова
Омская область , Россия, Омск, Омская область, Виталий Хоценко, Ирина Дубцова
Хоценко вручил первые паспорта юным омичам

Губернатор Хоценко в День России вручил первые паспорта юным омичам

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 12 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко вручил юным омичам первые в их жизни паспорта гражданина РФ, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Торжественное событие состоялось на Соборной площади Омска в рамках всероссийской акции "Мы – граждане России!" и фестиваля "Россия – страна героев". Паспорта получили 14-летние омичи, отличившиеся в учебе, спорте, общественной и патриотической деятельности. Поздравить ребят пришли их педагоги и родители. Почетным гостем церемонии стал глава региона Виталий Хоценко.
"Вы представляете, какое волнение сейчас чувствуют ребята, которым в День России перед согражданами нашей страны, жителями Омска вручают их первые паспорта. Это дорога во взрослую жизнь, где вы сами будете определять, кем станете. Хочу вам пожелать быть достойными гражданами своего государства, ценить и беречь нашу Россию и не забывать о своих родителях. С праздником вас, ребята!", - сказал Хоценко.
После показательного выступления взвода почетного караула Омской академии МВД России прозвучал гимн России, который вместе с певицей Ириной Дубцовой исполнили участники акции, затем состоялся подъем российского флага. Всего в торжественной обстановке паспорта получили 28 школьникам.
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Омская областьРоссияОмскОмская областьВиталий ХоценкоИрина Дубцова
 
 
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