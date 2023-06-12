https://ria.ru/20230612/pasport-1877664420.html

Хоценко вручил первые паспорта юным омичам

Хоценко вручил первые паспорта юным омичам - РИА Новости, 12.06.2023

Хоценко вручил первые паспорта юным омичам

Глава Омской области Виталий Хоценко вручил юным омичам первые в их жизни паспорта гражданина РФ, рассказали в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T16:47

2023-06-12T16:47

2023-06-12T16:47

омская область

россия

омск

омская область

виталий хоценко

ирина дубцова

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ОМСК, 12 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко вручил юным омичам первые в их жизни паспорта гражданина РФ, рассказали в пресс-службе правительства региона. Торжественное событие состоялось на Соборной площади Омска в рамках всероссийской акции "Мы – граждане России!" и фестиваля "Россия – страна героев". Паспорта получили 14-летние омичи, отличившиеся в учебе, спорте, общественной и патриотической деятельности. Поздравить ребят пришли их педагоги и родители. Почетным гостем церемонии стал глава региона Виталий Хоценко. "Вы представляете, какое волнение сейчас чувствуют ребята, которым в День России перед согражданами нашей страны, жителями Омска вручают их первые паспорта. Это дорога во взрослую жизнь, где вы сами будете определять, кем станете. Хочу вам пожелать быть достойными гражданами своего государства, ценить и беречь нашу Россию и не забывать о своих родителях. С праздником вас, ребята!", - сказал Хоценко. После показательного выступления взвода почетного караула Омской академии МВД России прозвучал гимн России, который вместе с певицей Ириной Дубцовой исполнили участники акции, затем состоялся подъем российского флага. Всего в торжественной обстановке паспорта получили 28 школьникам.

https://ria.ru/20230609/pasport-1877254878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, омск, омская область, виталий хоценко, ирина дубцова