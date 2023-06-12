https://ria.ru/20230612/pashinyan-1877639667.html
Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России
Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023
Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту и председателю правительства РФ Владимиру Путину и Михаилу Мишустин по случаю РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:42
2023-06-12T14:42
2023-06-12T14:42
политика
россия
армения
никол пашинян
михаил мишустин
владимир путин
день россии
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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту и председателю правительства РФ Владимиру Путину и Михаилу Мишустин по случаю Дня России, выразив уверенность в продолжении поступательного развития армяно-российских отношений. "Сердечно поздравляю Вас и всех россиян с Днем России — знаменательным праздником, отмечающим глубокую приверженность российского народа к истокам государственности. Проверенные временем и имеющие богатую историю союзнические отношения Армении и России за последние тридцать с лишним лет вышли на качественно новый уровень", - говорится в послании президенту РФ, текст которого размещен на сайте армянского кабмина. Пашинян отметил, что активное и продуктивное взаимодействие двух стран как по вопросам региональной, так и международной повесток подчеркивает общий настрой на углубление взаимовыгодных отношений между народами, основанных на принципах взаимоуважения и учета интересов друг друга. "Уверен, что Армения и Россия последовательным наращиванием конструктивных связей продолжат поступательное развитие разнопланового сотрудничества, в том числе для обеспечения безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа. Пользуясь случаем, уважаемый Владимир Владимирович, хочу еще раз поздравить Вас с праздником и пожелать Вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, а братскому российскому народу – мира, успехов и всяческих благ", - отмечается в поздравлении. В послании Мишустину, Пашинян отметил, что отношения между Арменией и Россией уходят в глубь истории. "Наш непременный долг – сохранить унаследованную крепкую дружбу и братство, чтобы и в дальнейшем обеспечивать поступательное развитие армяно-российских союзнических отношений, в том числе путем реализации взаимовыгодных перспективных проектов на благо народов наших государств. Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, крепкого здоровья и дальнейших успехов на государственной службе, а российскому народу – счастья и благополучия"", - отмечается в послании.
https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877633676.html
https://ria.ru/20230612/tokaev-1877621260.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, армения, никол пашинян, михаил мишустин, владимир путин, день россии
Политика, Россия, Армения, Никол Пашинян, Михаил Мишустин, Владимир Путин, День России
Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России
Премьер Пашинян уверен в поступательном развитии армяно-российского сотрудничества
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту и председателю правительства РФ Владимиру Путину и Михаилу Мишустин по случаю Дня России, выразив уверенность в продолжении поступательного развития армяно-российских отношений.
"Сердечно поздравляю Вас и всех россиян с Днем России — знаменательным праздником, отмечающим глубокую приверженность российского народа к истокам государственности. Проверенные временем и имеющие богатую историю союзнические отношения Армении и России за последние тридцать с лишним лет вышли на качественно новый уровень", - говорится в послании президенту РФ, текст которого размещен на сайте армянского кабмина.
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Пашинян отметил, что активное и продуктивное взаимодействие двух стран как по вопросам региональной, так и международной повесток подчеркивает общий настрой на углубление взаимовыгодных отношений между народами, основанных на принципах взаимоуважения и учета интересов друг друга. "Уверен, что Армения и Россия последовательным наращиванием конструктивных связей продолжат поступательное развитие разнопланового сотрудничества, в том числе для обеспечения безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа. Пользуясь случаем, уважаемый Владимир Владимирович, хочу еще раз поздравить Вас с праздником и пожелать Вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, а братскому российскому народу – мира, успехов и всяческих благ", - отмечается в поздравлении.
В послании Мишустину, Пашинян отметил, что отношения между Арменией и Россией уходят в глубь истории. "Наш непременный долг – сохранить унаследованную крепкую дружбу и братство, чтобы и в дальнейшем обеспечивать поступательное развитие армяно-российских союзнических отношений, в том числе путем реализации взаимовыгодных перспективных проектов на благо народов наших государств. Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, крепкого здоровья и дальнейших успехов на государственной службе, а российскому народу – счастья и благополучия"", - отмечается в послании.
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