https://ria.ru/20230612/parizh-1877579058.html

Мэрия Парижа предложила горожанам научиться сосуществовать с крысами

Мэрия Парижа предложила горожанам научиться сосуществовать с крысами - РИА Новости, 12.06.2023

Мэрия Парижа предложила горожанам научиться сосуществовать с крысами

При мэрии Парижа создана рабочая группа по "сосуществованию" с крысами, которая призвана выявить пути улучшения условий жизни горожан, несмотря на повсеместное... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T00:33

2023-06-12T00:33

2023-06-12T01:17

париж

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858565502_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_858bf057b4880dbc4dee179fb5abe20a.jpg

ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. При мэрии Парижа создана рабочая группа по "сосуществованию" с крысами, которая призвана выявить пути улучшения условий жизни горожан, несмотря на повсеместное присутствие в столице Франции грызунов, сообщил телеканал CNEWS. Группа должна будет предложить эффективные меры, чтобы "жизнь парижан не была невыносимой", приводит телеканал слова вице-мэра Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри. По ее словам, перед группой стоит задача разработать "амбициозный план по борьбе с распространением крыс". Будут закуплены тысячи новых мусорных контейнеров и установлены ловушки с ядом "в тех случаях, когда это необходимо". Группа также предложит меры воздействия на жителей города, оставляющих за собой мусор. Суйри при этом отметила, что крысы "не представляют проблемы для общественного здоровья", несмотря на то, что являются переносчиками лептоспироза. Она подчеркнула, что эта болезнь представляет угрозу главным образом для уборщиков мусора, которые могут вакцинироваться. Выводы мэрии приветствовали НКО по защите животных, которые ранее выступали за "нелетальные" методы борьбы с городскими грызунами. Власти уже который год безуспешно пытаются бороться с миллионами крыс, обитающих в столице Франции. На ограде каждого парка и маленького сквера города красуется табличка с надписью "нет крысам" и призывом к гражданам не мусорить. Еще в 2017 году был запущен проект стоимостью 1,5 миллиона евро по уменьшению числа грызунов в столице. В него вошли такие меры, как более частый вывоз мусора и размещение отравы в местах скопления крыс. Пластиковые мусорные пакеты заменили на твердые мусорные контейнеры. Однако эти меры не возымели должного эффекта: шесть лет спустя грызуны во французской столице все так же многочисленны. По данным портала deratisateur.com, на данный момент в Париже обитают порядка 5 миллионов грызунов, то есть около двух крыс на одного парижанина.

https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html

https://ria.ru/20230523/stroiteli-1873605754.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

париж, франция, в мире