Рейтинг@Mail.ru
Мэрия Парижа предложила горожанам научиться сосуществовать с крысами - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 12.06.2023 (обновлено: 01:17 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/parizh-1877579058.html
Мэрия Парижа предложила горожанам научиться сосуществовать с крысами
Мэрия Парижа предложила горожанам научиться сосуществовать с крысами - РИА Новости, 12.06.2023
Мэрия Парижа предложила горожанам научиться сосуществовать с крысами
При мэрии Парижа создана рабочая группа по "сосуществованию" с крысами, которая призвана выявить пути улучшения условий жизни горожан, несмотря на повсеместное... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T00:33
2023-06-12T01:17
париж
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858565502_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_858bf057b4880dbc4dee179fb5abe20a.jpg
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. При мэрии Парижа создана рабочая группа по "сосуществованию" с крысами, которая призвана выявить пути улучшения условий жизни горожан, несмотря на повсеместное присутствие в столице Франции грызунов, сообщил телеканал CNEWS. Группа должна будет предложить эффективные меры, чтобы "жизнь парижан не была невыносимой", приводит телеканал слова вице-мэра Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри. По ее словам, перед группой стоит задача разработать "амбициозный план по борьбе с распространением крыс". Будут закуплены тысячи новых мусорных контейнеров и установлены ловушки с ядом "в тех случаях, когда это необходимо". Группа также предложит меры воздействия на жителей города, оставляющих за собой мусор. Суйри при этом отметила, что крысы "не представляют проблемы для общественного здоровья", несмотря на то, что являются переносчиками лептоспироза. Она подчеркнула, что эта болезнь представляет угрозу главным образом для уборщиков мусора, которые могут вакцинироваться. Выводы мэрии приветствовали НКО по защите животных, которые ранее выступали за "нелетальные" методы борьбы с городскими грызунами. Власти уже который год безуспешно пытаются бороться с миллионами крыс, обитающих в столице Франции. На ограде каждого парка и маленького сквера города красуется табличка с надписью "нет крысам" и призывом к гражданам не мусорить. Еще в 2017 году был запущен проект стоимостью 1,5 миллиона евро по уменьшению числа грызунов в столице. В него вошли такие меры, как более частый вывоз мусора и размещение отравы в местах скопления крыс. Пластиковые мусорные пакеты заменили на твердые мусорные контейнеры. Однако эти меры не возымели должного эффекта: шесть лет спустя грызуны во французской столице все так же многочисленны. По данным портала deratisateur.com, на данный момент в Париже обитают порядка 5 миллионов грызунов, то есть около двух крыс на одного парижанина.
https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html
https://ria.ru/20230523/stroiteli-1873605754.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858565502_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4ea0427f8078bc646e8ee58626269d90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
париж, франция, в мире
Париж, Франция, В мире
Мэрия Парижа предложила горожанам научиться сосуществовать с крысами

CNEWS: при мэрии Парижа создали рабочую группу по "сосуществованию" горожан с крысами

© РИА Новости / Даниил НизамутдиновМусорные завалы в Париже
Мусорные завалы в Париже - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Даниил Низамутдинов
Мусорные завалы в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. При мэрии Парижа создана рабочая группа по "сосуществованию" с крысами, которая призвана выявить пути улучшения условий жизни горожан, несмотря на повсеместное присутствие в столице Франции грызунов, сообщил телеканал CNEWS.
Группа должна будет предложить эффективные меры, чтобы "жизнь парижан не была невыносимой", приводит телеканал слова вице-мэра Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри.
Неубранный мусор на улице в Париже - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Королевство крыс: Европа сдалась хаосу
20 марта, 08:00
По ее словам, перед группой стоит задача разработать "амбициозный план по борьбе с распространением крыс". Будут закуплены тысячи новых мусорных контейнеров и установлены ловушки с ядом "в тех случаях, когда это необходимо".
Группа также предложит меры воздействия на жителей города, оставляющих за собой мусор.
Суйри при этом отметила, что крысы "не представляют проблемы для общественного здоровья", несмотря на то, что являются переносчиками лептоспироза. Она подчеркнула, что эта болезнь представляет угрозу главным образом для уборщиков мусора, которые могут вакцинироваться.
Выводы мэрии приветствовали НКО по защите животных, которые ранее выступали за "нелетальные" методы борьбы с городскими грызунами.
Власти уже который год безуспешно пытаются бороться с миллионами крыс, обитающих в столице Франции. На ограде каждого парка и маленького сквера города красуется табличка с надписью "нет крысам" и призывом к гражданам не мусорить. Еще в 2017 году был запущен проект стоимостью 1,5 миллиона евро по уменьшению числа грызунов в столице. В него вошли такие меры, как более частый вывоз мусора и размещение отравы в местах скопления крыс. Пластиковые мусорные пакеты заменили на твердые мусорные контейнеры. Однако эти меры не возымели должного эффекта: шесть лет спустя грызуны во французской столице все так же многочисленны. По данным портала deratisateur.com, на данный момент в Париже обитают порядка 5 миллионов грызунов, то есть около двух крыс на одного парижанина.
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
СМИ: в Польше обманутые строители замуровали яйца и мертвых крыс в стены
23 мая, 13:40
 
ПарижФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала