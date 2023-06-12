https://ria.ru/20230612/pamyat-1877577358.html

Эксперт назвал оптимальный объем свободной памяти смартфона

Эксперт назвал оптимальный объем свободной памяти смартфона - РИА Новости, 12.06.2023

Эксперт назвал оптимальный объем свободной памяти смартфона

Каким должен быть объем свободной памяти смартфона, чтобы устройство работало эффективно, объяснил в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T02:10

2023-06-12T02:10

2023-06-12T02:10

технологии

эльдар муртазин

смартфон

смартфоны

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Каким должен быть объем свободной памяти смартфона, чтобы устройство работало эффективно, объяснил в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Телефон начнет хуже функционировать, если его встроенная память будет перегружена различными файлами, предупредил эксперт. Чтобы работа устройства не замедлялась, а пользователь имел возможность обновлять приложения, хранилище должно оставаться свободным на 20% – это оптимальный вариант, считает Муртазин."Есть простое правило: в памяти вашего устройства должно быть 20% свободного места. Тогда не будет проблем со скоростью работы и будет достаточно места, чтобы размещать свои файлы. Это требует периодической разборки содержимого телефона: копирования файлов на компьютер или жесткий диск, удаления ненужной информации. Эту расчистку надо делать хотя бы раз в год, идеально – раз в полгода", – порекомендовал он.Минимальный объем свободной памяти, необходимый для нормальной работы телефона, составляет 5-7 гигабайт, уточнил эксперт.Часть файлов можно хранить на съемном носителе информации, однако использование подобных изделий имеет свои особенности, продолжил он."Крайне важно выбрать "быструю" карту памяти (с высокой скоростью записи, – ред.), не мелочиться и помнить о том, что она не идеальна, с ней может произойти сбой, и тогда вы потеряете данные. Карты памяти редко ломаются в первый год после покупки, но это не самый надежный способ хранения информации. К тому же их часто фальсифицируют, и отличить подделку от карты известного производителя крайне сложно", – сказал Муртазин.По его словам, при покупке смартфона лучше сразу остановить выбор на устройстве с относительно большим объемом встроенной памяти."Надо выбирать телефон так, чтобы памяти там было достаточно не только для текущих задач, но и "на вырост". Мы покупаем смартфон, как правило, минимум на три-четыре года. За это время у нас копится огромное количество информации – фотографии, видео. Также нужно помнить, что новые версии ПО тоже требуют свободного места для установки", – отметил Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.Значительная часть памяти любого телефона занята операционной системой, это тоже нужно учитывать при выборе нового устройства, добавил он.

https://ria.ru/20230516/smartfony-1872155554.html

https://ria.ru/20230503/slezhka-1869298607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, эльдар муртазин, смартфон, смартфоны