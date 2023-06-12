https://ria.ru/20230612/oruzhie-1877658264.html

В Словакии заработал центр по ремонту оружия для Киева, сообщили в Берлине

В Словакии заработал центр по ремонту оружия для Киева, сообщили в Берлине - РИА Новости, 12.06.2023

В Словакии заработал центр по ремонту оружия для Киева, сообщили в Берлине

В Словакии достроен и начал свою работу германо-словакский центр по ремонту и обслуживанию поставленного Киеву западными странами оружия, сообщил в понедельник... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T16:19

2023-06-12T16:19

2023-06-12T16:19

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БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. В Словакии достроен и начал свою работу германо-словакский центр по ремонту и обслуживанию поставленного Киеву западными странами оружия, сообщил в понедельник представитель министерства обороны Германии в кабинете министров страны Митко Мюллер. "В Словакии начал свою работу центр, введен полноценный режим работы. Какие точно системы вооружения обслуживаются, я сообщить не могу", - заявил он на брифинге кабмина. Мюллер также отказался комментировать и оценивать сообщения российской стороны и СМИ об уничтожении на Украине как минимум семи танков Leopard и части системы ПВО IRIS-T. "Не могу вам сообщить о собственных сведениях и не буду оценивать заявления российской стороны", - подчеркнул он. В ноябре прошлого года Министерство обороны Германии анонсировало постройку на территории Словакии центра по восстановлению поставляемого Украине западного оружия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874157490.html

https://ria.ru/20230608/gas-1877104161.html

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в мире, украина, словакия, минобороны германии, нато, германия