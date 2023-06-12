https://ria.ru/20230612/orban-1877624268.html

Орбан прокомментировал передачу Соросом контроля за средствами сыну

Орбан прокомментировал передачу Соросом контроля за средствами сыну - РИА Новости, 12.06.2023

Орбан прокомментировал передачу Соросом контроля за средствами сыну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Twitter прокомментировал новость о том, что американский миллиардер венгерского происхождения Джордж... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T12:49

2023-06-12T12:49

2023-06-12T12:49

в мире

россия

венгрия

джордж сорос

виктор орбан

фрэнсис форд коппола

генеральная прокуратура рф

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БУДАПЕШТ, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Twitter прокомментировал новость о том, что американский миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос передал контроль за средствами своему сыну Александру, вспомнив сцену из фильма "Крестный отец". "Сорос 2.0", - написал Орбан, разместив GIF-изображение с эпизодом из фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", где глава мафиозного клана передает контроль за империей своему сыну. Согласно изданию Wall Street Journal, сын американского миллиардера Джорджа Сороса Александр заменил отца на должности председателя правления "Открытого общества" еще в декабре 2022 года. Он единственный член семьи, который в рамках инвестиционного комитета курирует Soros Fund Management, компанию, которая отвечает за средства для фонда. Отмечается, что большая часть 25 миллиардов долларов фирмы будет в ближайшие годы направлена на деятельность "Открытого общества". В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

https://ria.ru/20230611/soros-1877522207.html

https://ria.ru/20230516/soros-1872052010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, венгрия, джордж сорос, виктор орбан, фрэнсис форд коппола, генеральная прокуратура рф