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Орбан прокомментировал передачу Соросом контроля за средствами сыну - РИА Новости, 12.06.2023
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12:49 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/orban-1877624268.html
Орбан прокомментировал передачу Соросом контроля за средствами сыну
Орбан прокомментировал передачу Соросом контроля за средствами сыну - РИА Новости, 12.06.2023
Орбан прокомментировал передачу Соросом контроля за средствами сыну
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Twitter прокомментировал новость о том, что американский миллиардер венгерского происхождения Джордж... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:49
2023-06-12T12:49
в мире
россия
венгрия
джордж сорос
виктор орбан
фрэнсис форд коппола
генеральная прокуратура рф
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БУДАПЕШТ, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Twitter прокомментировал новость о том, что американский миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос передал контроль за средствами своему сыну Александру, вспомнив сцену из фильма "Крестный отец". "Сорос 2.0", - написал Орбан, разместив GIF-изображение с эпизодом из фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", где глава мафиозного клана передает контроль за империей своему сыну. Согласно изданию Wall Street Journal, сын американского миллиардера Джорджа Сороса Александр заменил отца на должности председателя правления "Открытого общества" еще в декабре 2022 года. Он единственный член семьи, который в рамках инвестиционного комитета курирует Soros Fund Management, компанию, которая отвечает за средства для фонда. Отмечается, что большая часть 25 миллиардов долларов фирмы будет в ближайшие годы направлена на деятельность "Открытого общества". В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
https://ria.ru/20230611/soros-1877522207.html
https://ria.ru/20230516/soros-1872052010.html
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в мире, россия, венгрия, джордж сорос, виктор орбан, фрэнсис форд коппола, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Венгрия, Джордж Сорос, Виктор Орбан, Фрэнсис Форд Коппола, Генеральная прокуратура РФ
Орбан прокомментировал передачу Соросом контроля за средствами сыну

Орбан сравнил передачу Соросом контроля за средствами сыну со сценой из "Крестного отца"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Twitter прокомментировал новость о том, что американский миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос передал контроль за средствами своему сыну Александру, вспомнив сцену из фильма "Крестный отец".
"Сорос 2.0", - написал Орбан, разместив GIF-изображение с эпизодом из фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", где глава мафиозного клана передает контроль за империей своему сыну.
Джордж Сорос с сыном Александром - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Сын Сороса считает себя более политичным, чем отец
11 июня, 15:40
Согласно изданию Wall Street Journal, сын американского миллиардера Джорджа Сороса Александр заменил отца на должности председателя правления "Открытого общества" еще в декабре 2022 года. Он единственный член семьи, который в рамках инвестиционного комитета курирует Soros Fund Management, компанию, которая отвечает за средства для фонда. Отмечается, что большая часть 25 миллиардов долларов фирмы будет в ближайшие годы направлена на деятельность "Открытого общества".
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Илон Маск считает, что Сорос ненавидит человечество
16 мая, 09:06
 
В миреРоссияВенгрияДжордж СоросВиктор ОрбанФрэнсис Форд КопполаГенеральная прокуратура РФ
 
 
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