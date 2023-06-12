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Жители белгородской Новой Таволжанки рассказали о прекращении обстрелов ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:35 12.06.2023 (обновлено: 00:28 13.06.2023)
https://ria.ru/20230612/obstrely-1877697956.html
Жители белгородской Новой Таволжанки рассказали о прекращении обстрелов ВСУ
Жители белгородской Новой Таволжанки рассказали о прекращении обстрелов ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023
Жители белгородской Новой Таволжанки рассказали о прекращении обстрелов ВСУ
Оставшиеся в Новой Таволжанке в Белгородской области жители вторые сутки не слышат звуков артиллерийских обстрелов, рассказал РИА Новости один из жителей по... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-12T23:35
2023-06-13T00:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Оставшиеся в Новой Таволжанке в Белгородской области жители вторые сутки не слышат звуков артиллерийских обстрелов, рассказал РИА Новости один из жителей по имени Алексей."Сейчас тихо, уже довольно тихо, иногда бывают отклики взрывов, но непонятно, где они, ветер относит. Все выехали, но наведываются, проверяют свое хозяйство. У нас небольшие проблемы со связью, мы с ребятами периодически сталкиваемся, и каждый день видимся по несколько раз и обходим территорию и окрестности", - рассказал собеседник агентства.По его словам, все артиллерийские снаряды были выпущены со стороны Украины — если посмотреть на попавшие под обстрел дома, то все повреждения с той стороны. "Вот она, (украинская) сторона, и все прилеты оттуда, дом рядом четырехэтажный — все дырки оттуда идут, тут никаких сомнений нет", - добавил собеседник агентства.Четвертого июня российские пограничники не позволили украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В результате артиллерийского удара противник отошел.Как сообщал неделю назад белгородский губернатор Вячеслав Гладков, в селе остаются около 100 жителей.
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875735000.html
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белгородская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Жители белгородской Новой Таволжанки рассказали о прекращении обстрелов ВСУ

Жители белгородской Новой Таволжанки рассказали, что ВСУ прекратили обстрелы два дня назад

© РИА НовостиСело Новая Таволжанка в Белгородской области. Кадр видео
Село Новая Таволжанка в Белгородской области. Кадр видео
© РИА Новости
Село Новая Таволжанка в Белгородской области. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Оставшиеся в Новой Таволжанке в Белгородской области жители вторые сутки не слышат звуков артиллерийских обстрелов, рассказал РИА Новости один из жителей по имени Алексей.
"Сейчас тихо, уже довольно тихо, иногда бывают отклики взрывов, но непонятно, где они, ветер относит. Все выехали, но наведываются, проверяют свое хозяйство. У нас небольшие проблемы со связью, мы с ребятами периодически сталкиваемся, и каждый день видимся по несколько раз и обходим территорию и окрестности", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, все артиллерийские снаряды были выпущены со стороны Украины — если посмотреть на попавшие под обстрел дома, то все повреждения с той стороны.
"Вот она, (украинская) сторона, и все прилеты оттуда, дом рядом четырехэтажный — все дырки оттуда идут, тут никаких сомнений нет", - добавил собеседник агентства.
Четвертого июня российские пограничники не позволили украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В результате артиллерийского удара противник отошел.
Как сообщал неделю назад белгородский губернатор Вячеслав Гладков, в селе остаются около 100 жителей.
Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
"Очень страшно было": жители Шебекино в пунктах временного размещения
2 июня, 12:49
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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