https://ria.ru/20230612/obstrel-1877668094.html
Кулемзин сообщил о повреждении здания школы в Донецке
Кулемзин сообщил о повреждении здания школы в Донецке - РИА Новости, 12.06.2023
Кулемзин сообщил о повреждении здания школы в Донецке
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:32
2023-06-12T17:32
2023-06-12T17:32
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."Также в Кировском районе пострадало остекление в здании школы № 80 по улице Д. Донского", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с Петровским районом.
https://ria.ru/20230612/udar-1877630455.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кулемзин сообщил о повреждении здания школы в Донецке
Мэр Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка повреждения получило здание школы