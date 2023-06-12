https://ria.ru/20230612/obstrel-1877668094.html

Кулемзин сообщил о повреждении здания школы в Донецке

Кулемзин сообщил о повреждении здания школы в Донецке - РИА Новости, 12.06.2023

Кулемзин сообщил о повреждении здания школы в Донецке

Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T17:32

2023-06-12T17:32

2023-06-12T17:32

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."Также в Кировском районе пострадало остекление в здании школы № 80 по улице Д. Донского", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с Петровским районом.

https://ria.ru/20230612/udar-1877630455.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, украина