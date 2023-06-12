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Кулемзин сообщил о повреждении здания школы в Донецке - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/obstrel-1877668094.html
Кулемзин сообщил о повреждении здания школы в Донецке
Кулемзин сообщил о повреждении здания школы в Донецке - РИА Новости, 12.06.2023
Кулемзин сообщил о повреждении здания школы в Донецке
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:32
2023-06-12T17:32
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."Также в Кировском районе пострадало остекление в здании школы № 80 по улице Д. Донского", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с Петровским районом.
https://ria.ru/20230612/udar-1877630455.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина
Кулемзин сообщил о повреждении здания школы в Донецке

Мэр Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка повреждения получило здание школы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка украинскими военными
Последствия обстрела Донецка украинскими военными - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка украинскими военными. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«
"Также в Кировском районе пострадало остекление в здании школы № 80 по улице Д. Донского", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с Петровским районом.
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