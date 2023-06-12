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Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.06.2023
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 38 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T00:36
2023-06-12T00:36
2023-06-12T00:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 38 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о восьми фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском один обстрел из артиллерии 122 миллиметра. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 38 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Широкая Балка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Еленовка. За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 35 обстрелов.
https://ria.ru/20230602/lnr-1875703134.html
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донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире, Украина, Ясиноватая
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 38 единиц различных боеприпасов