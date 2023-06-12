https://ria.ru/20230612/obekty-1877316922.html
Ефимов: представители МСБ выкупили у города свыше 2 тысяч объектов в ЦАО
Ефимов: представители МСБ выкупили у города свыше 2 тысяч объектов в ЦАО - РИА Новости, 12.06.2023
Ефимов: представители МСБ выкупили у города свыше 2 тысяч объектов в ЦАО
Представители малого и среднего бизнеса с 2011 года выкупили у города в Центральном административном округе (ЦАО) более 2 тысяч объектов коммерческой... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T11:10
2023-06-12T11:10
2023-06-12T11:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса с 2011 года выкупили у города в Центральном административном округе (ЦАО) более 2 тысяч объектов коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Центральный округ столицы стал лидером по выкупу коммерческой недвижимости: здесь с 2011 года малый и средний бизнес выкупил у города по преимущественному праву почти 2,2 тысячи объектов общей площадью свыше 450 тысяч квадратных метров. Также активно выкупали недвижимость в САО (878 объектов площадью более 190 тысяч квадратов) и ЮАО (872 объекта площадью 168 тысяч квадратов)", - рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов напомнил, что выкупить недвижимость у города могут представители МСБ, арендующие ее не менее двух лет При этом предприниматели могут воспользоваться рассрочкой на срок от пяти до семи лет.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, с начала текущего года предприниматели из сегмента МСБ выкупили 40 помещений в ЦАО общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров. В этих помещениях продолжают работать офисы, салоны красоты, службы быта и другие предприятия.
https://ria.ru/20230527/gostinitsa-1874459552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса с 2011 года выкупили у города в Центральном административном округе (ЦАО) более 2 тысяч объектов коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Центральный округ столицы стал лидером по выкупу коммерческой недвижимости: здесь с 2011 года малый и средний бизнес выкупил у города по преимущественному праву почти 2,2 тысячи объектов общей площадью свыше 450 тысяч квадратных метров. Также активно выкупали недвижимость в САО (878 объектов площадью более 190 тысяч квадратов) и ЮАО (872 объекта площадью 168 тысяч квадратов)", - рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов напомнил, что выкупить недвижимость у города могут представители МСБ, арендующие ее не менее двух лет При этом предприниматели могут воспользоваться рассрочкой на срок от пяти до семи лет.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, с начала текущего года предприниматели из сегмента МСБ выкупили 40 помещений в ЦАО
общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров. В этих помещениях продолжают работать офисы, салоны красоты, службы быта и другие предприятия.
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