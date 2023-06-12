https://ria.ru/20230612/obekty-1877316922.html

Ефимов: представители МСБ выкупили у города свыше 2 тысяч объектов в ЦАО

Ефимов: представители МСБ выкупили у города свыше 2 тысяч объектов в ЦАО - РИА Новости, 12.06.2023

Ефимов: представители МСБ выкупили у города свыше 2 тысяч объектов в ЦАО

Представители малого и среднего бизнеса с 2011 года выкупили у города в Центральном административном округе (ЦАО) более 2 тысяч объектов коммерческой... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T11:10

2023-06-12T11:10

2023-06-12T11:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b20362a923da2bfb21fbb8d850c54f.png

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса с 2011 года выкупили у города в Центральном административном округе (ЦАО) более 2 тысяч объектов коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Центральный округ столицы стал лидером по выкупу коммерческой недвижимости: здесь с 2011 года малый и средний бизнес выкупил у города по преимущественному праву почти 2,2 тысячи объектов общей площадью свыше 450 тысяч квадратных метров. Также активно выкупали недвижимость в САО (878 объектов площадью более 190 тысяч квадратов) и ЮАО (872 объекта площадью 168 тысяч квадратов)", - рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов напомнил, что выкупить недвижимость у города могут представители МСБ, арендующие ее не менее двух лет При этом предприниматели могут воспользоваться рассрочкой на срок от пяти до семи лет.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, с начала текущего года предприниматели из сегмента МСБ выкупили 40 помещений в ЦАО общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров. В этих помещениях продолжают работать офисы, салоны красоты, службы быта и другие предприятия.

https://ria.ru/20230527/gostinitsa-1874459552.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва