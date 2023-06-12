Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: представители МСБ выкупили у города свыше 2 тысяч объектов в ЦАО - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/obekty-1877316922.html
Ефимов: представители МСБ выкупили у города свыше 2 тысяч объектов в ЦАО
Ефимов: представители МСБ выкупили у города свыше 2 тысяч объектов в ЦАО - РИА Новости, 12.06.2023
Ефимов: представители МСБ выкупили у города свыше 2 тысяч объектов в ЦАО
Представители малого и среднего бизнеса с 2011 года выкупили у города в Центральном административном округе (ЦАО) более 2 тысяч объектов коммерческой... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T11:10
2023-06-12T11:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b20362a923da2bfb21fbb8d850c54f.png
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса с 2011 года выкупили у города в Центральном административном округе (ЦАО) более 2 тысяч объектов коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Центральный округ столицы стал лидером по выкупу коммерческой недвижимости: здесь с 2011 года малый и средний бизнес выкупил у города по преимущественному праву почти 2,2 тысячи объектов общей площадью свыше 450 тысяч квадратных метров. Также активно выкупали недвижимость в САО (878 объектов площадью более 190 тысяч квадратов) и ЮАО (872 объекта площадью 168 тысяч квадратов)", - рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов напомнил, что выкупить недвижимость у города могут представители МСБ, арендующие ее не менее двух лет При этом предприниматели могут воспользоваться рассрочкой на срок от пяти до семи лет.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, с начала текущего года предприниматели из сегмента МСБ выкупили 40 помещений в ЦАО общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров. В этих помещениях продолжают работать офисы, салоны красоты, службы быта и другие предприятия.
https://ria.ru/20230527/gostinitsa-1874459552.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757439_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_71779bf8cd051152fbf4ec1711c9d254.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: представители МСБ выкупили у города свыше 2 тысяч объектов в ЦАО

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса с 2011 года выкупили у города в Центральном административном округе (ЦАО) более 2 тысяч объектов коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Центральный округ столицы стал лидером по выкупу коммерческой недвижимости: здесь с 2011 года малый и средний бизнес выкупил у города по преимущественному праву почти 2,2 тысячи объектов общей площадью свыше 450 тысяч квадратных метров. Также активно выкупали недвижимость в САО (878 объектов площадью более 190 тысяч квадратов) и ЮАО (872 объекта площадью 168 тысяч квадратов)", - рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов напомнил, что выкупить недвижимость у города могут представители МСБ, арендующие ее не менее двух лет При этом предприниматели могут воспользоваться рассрочкой на срок от пяти до семи лет.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, с начала текущего года предприниматели из сегмента МСБ выкупили 40 помещений в ЦАО общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров. В этих помещениях продолжают работать офисы, салоны красоты, службы быта и другие предприятия.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Ефимов: у города арендовали первое здание под гостиницу за 1 рубль в год
27 мая, 12:12
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала