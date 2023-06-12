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Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета российского флага - РИА Новости, 12.06.2023
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22:51 12.06.2023 (обновлено: 23:26 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/neboskreb-1877695968.html
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета российского флага
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета российского флага - РИА Новости, 12.06.2023
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета российского флага
Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасился в цвета российского флага по случаю празднования Дня России, сообщила компания — строитель башни Emaar в социальной... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T22:51
2023-06-12T23:26
россия
дубай
день россии
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ДОХА, 12 июн — РИА Новости. Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасился в цвета российского флага по случаю празднования Дня России, сообщила компания — строитель башни Emaar в социальной сети Facebook*."Сегодня вечером мы присоединяемся к празднованию дружественного народа России по случаю Дня народного единства в Бурдж-Халифе. Сегодня мы вспоминаем древнюю историю, культуру и замечательные достижения русского народа искренними пожеланиями радости, единства и процветания", — говорится в публикации.Компания также выложила видеозапись, на которой небоскреб окрашивается в цвета российского флага под звуки гимна. Расположенная в Дубае башня Бурдж-Халифа имеет 163 этажа, на которых располагаются гостиничные номера, апартаменты, рестораны, кафе и офисы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Россия, Дубай, День России, ОАЭ, В мире
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета российского флага

Самое высокое здание мира "Бурдж-Халифа" в Дубае окрасили в цвета российского флага

© AP Photo / Kamran JebreiliВид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 12 июн — РИА Новости. Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасился в цвета российского флага по случаю празднования Дня России, сообщила компания — строитель башни Emaar в социальной сети Facebook*.
"Сегодня вечером мы присоединяемся к празднованию дружественного народа России по случаю Дня народного единства в Бурдж-Халифе. Сегодня мы вспоминаем древнюю историю, культуру и замечательные достижения русского народа искренними пожеланиями радости, единства и процветания", — говорится в публикации.
Компания также выложила видеозапись, на которой небоскреб окрашивается в цвета российского флага под звуки гимна.
Расположенная в Дубае башня Бурдж-Халифа имеет 163 этажа, на которых располагаются гостиничные номера, апартаменты, рестораны, кафе и офисы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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