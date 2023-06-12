https://ria.ru/20230612/neboskreb-1877695968.html

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета российского флага

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета российского флага - РИА Новости, 12.06.2023

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета российского флага

Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасился в цвета российского флага по случаю празднования Дня России, сообщила компания — строитель башни Emaar в социальной... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T22:51

2023-06-12T22:51

2023-06-12T23:26

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ДОХА, 12 июн — РИА Новости. Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасился в цвета российского флага по случаю празднования Дня России, сообщила компания — строитель башни Emaar в социальной сети Facebook*."Сегодня вечером мы присоединяемся к празднованию дружественного народа России по случаю Дня народного единства в Бурдж-Халифе. Сегодня мы вспоминаем древнюю историю, культуру и замечательные достижения русского народа искренними пожеланиями радости, единства и процветания", — говорится в публикации.Компания также выложила видеозапись, на которой небоскреб окрашивается в цвета российского флага под звуки гимна. Расположенная в Дубае башня Бурдж-Халифа имеет 163 этажа, на которых располагаются гостиничные номера, апартаменты, рестораны, кафе и офисы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230612/flot-1877609765.html

россия

дубай

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