https://ria.ru/20230612/nato-1877694824.html

В Белом доме ответили на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО

В Белом доме ответили на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 12.06.2023

В Белом доме ответили на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО

США поддерживают политику "открытых дверей" НАТО, но отмечают, что вопрос о возможном вступлении Украины в альянс должен быть согласован всеми странами-членами... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T22:33

2023-06-12T22:33

2023-06-12T22:33

в мире

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джон кирби

нато

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США поддерживают политику "открытых дверей" НАТО, но отмечают, что вопрос о возможном вступлении Украины в альянс должен быть согласован всеми странами-членами организации, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Наша позиция касательно членства в НАТО не изменилась: мы по-прежнему поддерживаем политику открытых дверей, и эти дискуссии необходимо проводить при участии 31 страны-члена альянса и тех, кто претендуют на вступление", - сказал Кирби. Как напомнил представитель Белого дома, заявление, принятое по итогам Бухарестского саммита НАТО в 2022 году содержало тезис о том, что Украина получит возможность в будущем присоединиться к альянсу. "В этом отношении ничего не изменилось", - констатировал представитель Белого дома. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил в субботу, что внутри альянса в настоящий момент нет консенсуса по теме присоединения Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230611/nato-1877450079.html

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в мире, украина, джон кирби, нато, сша, владимир зеленский