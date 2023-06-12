https://ria.ru/20230612/nato-1877694824.html
В Белом доме ответили на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО
В Белом доме ответили на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 12.06.2023
В Белом доме ответили на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО
США поддерживают политику "открытых дверей" НАТО, но отмечают, что вопрос о возможном вступлении Украины в альянс должен быть согласован всеми странами-членами... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T22:33
2023-06-12T22:33
2023-06-12T22:33
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США поддерживают политику "открытых дверей" НАТО, но отмечают, что вопрос о возможном вступлении Украины в альянс должен быть согласован всеми странами-членами организации, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Наша позиция касательно членства в НАТО не изменилась: мы по-прежнему поддерживаем политику открытых дверей, и эти дискуссии необходимо проводить при участии 31 страны-члена альянса и тех, кто претендуют на вступление", - сказал Кирби. Как напомнил представитель Белого дома, заявление, принятое по итогам Бухарестского саммита НАТО в 2022 году содержало тезис о том, что Украина получит возможность в будущем присоединиться к альянсу. "В этом отношении ничего не изменилось", - констатировал представитель Белого дома. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил в субботу, что внутри альянса в настоящий момент нет консенсуса по теме присоединения Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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в мире, украина, джон кирби, нато, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, Джон Кирби, НАТО, США, Владимир Зеленский
В Белом доме ответили на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО
Белый дом: США все еще поддерживают политику "открытых дверей" по вступлению Киева в НАТО
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США поддерживают политику "открытых дверей" НАТО, но отмечают, что вопрос о возможном вступлении Украины в альянс должен быть согласован всеми странами-членами организации, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Наша позиция касательно членства в НАТО не изменилась: мы по-прежнему поддерживаем политику открытых дверей, и эти дискуссии необходимо проводить при участии 31 страны-члена альянса и тех, кто претендуют на вступление", - сказал Кирби.
Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса, заявил офис Зеленского
Как напомнил представитель Белого дома, заявление, принятое по итогам Бухарестского саммита НАТО в 2022 году содержало тезис о том, что Украина получит возможность в будущем присоединиться к альянсу.
"В этом отношении ничего не изменилось", - констатировал представитель Белого дома.
Ранее Владимир Зеленский
заявил, что Киев
надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе
получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС
и НАТО. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил в субботу, что внутри альянса в настоящий момент нет консенсуса по теме присоединения Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва
внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
В Италии оценили сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО