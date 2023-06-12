https://ria.ru/20230612/nato-1877684461.html

Финляндия завершила формальную интеграцию в НАТО

Финляндия завершила формальную интеграцию в НАТО - РИА Новости, 12.06.2023

Финляндия завершила формальную интеграцию в НАТО

Командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен и Верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь 12 июня 2023 года подписали... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T19:58

2023-06-12T19:58

2023-06-12T19:58

финляндия

швеция

европа

саули ниинисте

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн - РИА Новости. Командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен и Верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь 12 июня 2023 года подписали совместную декларацию, знаменующую завершение процесса военной интеграции Финляндии в НАТО, сообщают в понедельник финские Силы обороны. Церемония подписания декларации состоялась в Президентском дворце, в присутствии президента Финляндской республики Саули Ниинистё. "Официальная фаза интеграции была успешно завершена, и теперь Силы обороны Финляндии сохранят свои заявленные возможности. В подтверждение выполнения Силами обороны Финляндии задач этапа интеграции сегодня, 12 июня 2023 года, мы объявляем об официальном завершении этапа интеграции", - говорится в документе. Также уточняется, что "хотя формальный этап завершается, военная интеграция с НАТО будет продолжаться в течение многих лет после закрытия процесса". Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года, став его 31-ым членом. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".

https://ria.ru/20230601/nato-1875577717.html

финляндия

швеция

европа

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Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-06-12T19:58 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, швеция, европа, саули ниинисте, нато