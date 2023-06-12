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Финляндия завершила формальную интеграцию в НАТО - РИА Новости, 12.06.2023
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19:58 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/nato-1877684461.html
Финляндия завершила формальную интеграцию в НАТО
Финляндия завершила формальную интеграцию в НАТО - РИА Новости, 12.06.2023
Финляндия завершила формальную интеграцию в НАТО
Командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен и Верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь 12 июня 2023 года подписали... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:58
2023-06-12T19:58
финляндия
швеция
европа
саули ниинисте
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн - РИА Новости. Командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен и Верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь 12 июня 2023 года подписали совместную декларацию, знаменующую завершение процесса военной интеграции Финляндии в НАТО, сообщают в понедельник финские Силы обороны. Церемония подписания декларации состоялась в Президентском дворце, в присутствии президента Финляндской республики Саули Ниинистё. "Официальная фаза интеграции была успешно завершена, и теперь Силы обороны Финляндии сохранят свои заявленные возможности. В подтверждение выполнения Силами обороны Финляндии задач этапа интеграции сегодня, 12 июня 2023 года, мы объявляем об официальном завершении этапа интеграции", - говорится в документе. Также уточняется, что "хотя формальный этап завершается, военная интеграция с НАТО будет продолжаться в течение многих лет после закрытия процесса". Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года, став его 31-ым членом. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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финляндия, швеция, европа, саули ниинисте, нато
Финляндия, Швеция, Европа, Саули Ниинисте, НАТО
Финляндия завершила формальную интеграцию в НАТО

В Хельсинки подписали декларацию, знаменующую завершение интеграции Финляндии в НАТО

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн - РИА Новости. Командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен и Верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь 12 июня 2023 года подписали совместную декларацию, знаменующую завершение процесса военной интеграции Финляндии в НАТО, сообщают в понедельник финские Силы обороны.
Церемония подписания декларации состоялась в Президентском дворце, в присутствии президента Финляндской республики Саули Ниинистё.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
На полную интеграцию Финляндии в НАТО могут уйти годы, пишут СМИ
1 июня, 15:49
«
"Официальная фаза интеграции была успешно завершена, и теперь Силы обороны Финляндии сохранят свои заявленные возможности. В подтверждение выполнения Силами обороны Финляндии задач этапа интеграции сегодня, 12 июня 2023 года, мы объявляем об официальном завершении этапа интеграции", - говорится в документе.
Также уточняется, что "хотя формальный этап завершается, военная интеграция с НАТО будет продолжаться в течение многих лет после закрытия процесса".
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года, став его 31-ым членом.
Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
 
ФинляндияШвецияЕвропаСаули НиинистеНАТО
 
 
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