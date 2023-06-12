https://ria.ru/20230612/nagrady-1877668484.html

Путин в госпитале имени Вишневского вручил награды участникам СВО

Путин в госпитале имени Вишневского вручил награды участникам СВО - РИА Новости, 12.06.2023

Путин в госпитале имени Вишневского вручил награды участникам СВО

Президент Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где пообщался с проходящими лечение участниками... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T17:35

2023-06-12T17:35

2023-06-12T18:53

россия

центральный военный клинический госпиталь имени вишневского

владимир путин

день россии

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где пообщался с проходящими лечение участниками спецоперации и вручил им награды.Глава государства лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела. Несколько бойцов получили из рук президента ордена Мужества.На прошлой неделе Жуланов рассказывал, что Путин поговорил с ним по телефону. Глава государства высоко оценил поступок военнослужащего, интересовался здоровьем бойца и обстоятельствами совершенного им подвига.По словам Жуланова, президент сообщил ему, что представит бойца "к высшей награде и к присвоению воинского звания".

https://ria.ru/20230612/nagrada-1877652143.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, владимир путин, день россии