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Путин в госпитале имени Вишневского вручил награды участникам СВО - РИА Новости, 12.06.2023
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17:35 12.06.2023 (обновлено: 18:53 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/nagrady-1877668484.html
Путин в госпитале имени Вишневского вручил награды участникам СВО
Путин в госпитале имени Вишневского вручил награды участникам СВО - РИА Новости, 12.06.2023
Путин в госпитале имени Вишневского вручил награды участникам СВО
Президент Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где пообщался с проходящими лечение участниками... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:35
2023-06-12T18:53
россия
центральный военный клинический госпиталь имени вишневского
владимир путин
день россии
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где пообщался с проходящими лечение участниками спецоперации и вручил им награды.Глава государства лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела. Несколько бойцов получили из рук президента ордена Мужества.На прошлой неделе Жуланов рассказывал, что Путин поговорил с ним по телефону. Глава государства высоко оценил поступок военнослужащего, интересовался здоровьем бойца и обстоятельствами совершенного им подвига.По словам Жуланова, президент сообщил ему, что представит бойца "к высшей награде и к присвоению воинского звания".
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россия, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, владимир путин, день россии
Россия, Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, Владимир Путин, День России
Путин в госпитале имени Вишневского вручил награды участникам СВО

Путин посетил госпиталь имени Вишневского и вручил награды участникам СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих ВС РФ госнаградами в госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих ВС РФ госнаградами в госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где пообщался с проходящими лечение участниками спецоперации и вручил им награды.
Глава государства лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела.
Несколько бойцов получили из рук президента ордена Мужества.
На прошлой неделе Жуланов рассказывал, что Путин поговорил с ним по телефону. Глава государства высоко оценил поступок военнослужащего, интересовался здоровьем бойца и обстоятельствами совершенного им подвига.
По словам Жуланова, президент сообщил ему, что представит бойца "к высшей награде и к присвоению воинского звания".
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Морпехов-тихоокеанцев наградили высшими наградами ДНР в День России
Вчера, 15:34
 
РоссияЦентральный военный клинический госпиталь имени ВишневскогоВладимир ПутинДень России
 
 
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