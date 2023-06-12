https://ria.ru/20230612/nagrada-1877669011.html
Путин лично вручил награды участникам спецоперации
Путин лично вручил награды участникам спецоперации - РИА Новости, 12.06.2023
Путин лично вручил награды участникам спецоперации
Президент России Владимир Путин лично вручил командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову звезду Героя России, другие участники спецоперации получили ордена... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:41
2023-06-12T17:41
2023-06-12T17:47
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично вручил командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову звезду Героя России, другие участники спецоперации получили ордена мужества.Путин в понедельник приехал в военный госпиталь имени Вишневского, где проходят лечение участники спецоперации.
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877573142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин лично вручил награды участникам спецоперации
Путин лично вручил командиру стрелкового взвода Жуланову Звезду Героя России