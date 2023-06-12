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Путин лично вручил награды участникам спецоперации - РИА Новости, 12.06.2023
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17:41 12.06.2023 (обновлено: 17:47 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/nagrada-1877669011.html
Путин лично вручил награды участникам спецоперации
Путин лично вручил награды участникам спецоперации - РИА Новости, 12.06.2023
Путин лично вручил награды участникам спецоперации
Президент России Владимир Путин лично вручил командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову звезду Героя России, другие участники спецоперации получили ордена... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:41
2023-06-12T17:47
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично вручил командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову звезду Героя России, другие участники спецоперации получили ордена мужества.Путин в понедельник приехал в военный госпиталь имени Вишневского, где проходят лечение участники спецоперации.
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877573142.html
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин лично вручил награды участникам спецоперации

Путин лично вручил командиру стрелкового взвода Жуланову Звезду Героя России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично вручил командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову звезду Героя России, другие участники спецоперации получили ордена мужества.
Путин в понедельник приехал в военный госпиталь имени Вишневского, где проходят лечение участники спецоперации.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Большинство населения мира поддерживает спецоперацию России, заявил Херш
11 июня, 22:45
 
РоссияБезопасностьВладимир Путин
 
 
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