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Морпехов-тихоокеанцев наградили высшими наградами ДНР в День России - РИА Новости, 12.06.2023
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15:34 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/nagrada-1877652143.html
Морпехов-тихоокеанцев наградили высшими наградами ДНР в День России
Морпехов-тихоокеанцев наградили высшими наградами ДНР в День России - РИА Новости, 12.06.2023
Морпехов-тихоокеанцев наградили высшими наградами ДНР в День России
Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил нескольким десяткам бойцов и офицеров высшие республиканские награды за воинскую доблесть, среди них были 15... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:34
2023-06-12T15:34
россия
донецкая народная республика
дальний восток
олег кожемяко
денис пушилин
безопасность
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил нескольким десяткам бойцов и офицеров высшие республиканские награды за воинскую доблесть, среди них были 15 морпехов-тихоокеанцев, а двое получили награды посмертно, передает корреспондент РИА Новости. "Эти награды, понимаю, важны вам, но ещё более они важны для ваших детей, ваших внуков и их потомков. Это тот ориентир, который указывает, где были вы, когда стране было тяжело" - сказал Пушилин. Награды получили бойцы и офицеры 155-й отдельной гвардейского ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, добровольческий отряд "Тигр", сформированный в Приморье, а также бойцы Первого армейского корпуса ВС РФ. 13 человек получили золотые звезды Героя ДНР, два морпеха-тихоокеанца удостоились звания посмертно. "В 1870-х годах переселенцы отсюда приехали (на Дальний Восток)... Поэтому, ребят, давайте жить дружно, а фашизму скажем "нет". Мы все равно победим однозначно", - заявил РИА Новостям замполит добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Педагог", награждённый Георгиевским крестом 4-й степени. В День России на мемориале "Саур-Могила" врио главы ДНР Денис Пушилин вручил бойцам разных видов войск 31 награду. В Приморье решением губернатора Олега Кожемяко для бойцов отряда "Тигр" учреждена отдельная региональная награда.
https://ria.ru/20230611/nagrady-1877480820.html
https://ria.ru/20230602/nagrazhdenie-1875708376.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, дальний восток, олег кожемяко, денис пушилин, безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, Дальний Восток, Олег Кожемяко, Денис Пушилин, Безопасность
Морпехов-тихоокеанцев наградили высшими наградами ДНР в День России

В День России 15 морпехов-тихоокеанцев, получили высшие награды ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил нескольким десяткам бойцов и офицеров высшие республиканские награды за воинскую доблесть, среди них были 15 морпехов-тихоокеанцев, а двое получили награды посмертно, передает корреспондент РИА Новости.
"Эти награды, понимаю, важны вам, но ещё более они важны для ваших детей, ваших внуков и их потомков. Это тот ориентир, который указывает, где были вы, когда стране было тяжело" - сказал Пушилин.
Вручение медалей Золотая Звезда российским военнослужащим - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации
11 июня, 10:12
Награды получили бойцы и офицеры 155-й отдельной гвардейского ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, добровольческий отряд "Тигр", сформированный в Приморье, а также бойцы Первого армейского корпуса ВС РФ. 13 человек получили золотые звезды Героя ДНР, два морпеха-тихоокеанца удостоились звания посмертно.
«
"В 1870-х годах переселенцы отсюда приехали (на Дальний Восток)... Поэтому, ребят, давайте жить дружно, а фашизму скажем "нет". Мы все равно победим однозначно", - заявил РИА Новостям замполит добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Педагог", награждённый Георгиевским крестом 4-й степени.
В День России на мемориале "Саур-Могила" врио главы ДНР Денис Пушилин вручил бойцам разных видов войск 31 награду.
В Приморье решением губернатора Олега Кожемяко для бойцов отряда "Тигр" учреждена отдельная региональная награда.
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаДальний ВостокОлег КожемякоДенис ПушилинБезопасность
 
 
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