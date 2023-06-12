https://ria.ru/20230612/nagrada-1877652143.html

Морпехов-тихоокеанцев наградили высшими наградами ДНР в День России

Морпехов-тихоокеанцев наградили высшими наградами ДНР в День России - РИА Новости, 12.06.2023

Морпехов-тихоокеанцев наградили высшими наградами ДНР в День России

Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил нескольким десяткам бойцов и офицеров высшие республиканские награды за воинскую доблесть, среди них были 15... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:34

2023-06-12T15:34

2023-06-12T15:34

россия

донецкая народная республика

дальний восток

олег кожемяко

денис пушилин

безопасность

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил нескольким десяткам бойцов и офицеров высшие республиканские награды за воинскую доблесть, среди них были 15 морпехов-тихоокеанцев, а двое получили награды посмертно, передает корреспондент РИА Новости. "Эти награды, понимаю, важны вам, но ещё более они важны для ваших детей, ваших внуков и их потомков. Это тот ориентир, который указывает, где были вы, когда стране было тяжело" - сказал Пушилин. Награды получили бойцы и офицеры 155-й отдельной гвардейского ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, добровольческий отряд "Тигр", сформированный в Приморье, а также бойцы Первого армейского корпуса ВС РФ. 13 человек получили золотые звезды Героя ДНР, два морпеха-тихоокеанца удостоились звания посмертно. "В 1870-х годах переселенцы отсюда приехали (на Дальний Восток)... Поэтому, ребят, давайте жить дружно, а фашизму скажем "нет". Мы все равно победим однозначно", - заявил РИА Новостям замполит добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Педагог", награждённый Георгиевским крестом 4-й степени. В День России на мемориале "Саур-Могила" врио главы ДНР Денис Пушилин вручил бойцам разных видов войск 31 награду. В Приморье решением губернатора Олега Кожемяко для бойцов отряда "Тигр" учреждена отдельная региональная награда.

https://ria.ru/20230611/nagrady-1877480820.html

https://ria.ru/20230602/nagrazhdenie-1875708376.html

россия

донецкая народная республика

дальний восток

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Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, дальний восток, олег кожемяко, денис пушилин, безопасность