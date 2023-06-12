https://ria.ru/20230612/moskva-1877605716.html

Столичный транспорт ко Дню России украсили флагами и гербами Москвы

Столичный транспорт ко Дню России украсили флагами и гербами Москвы - РИА Новости, 12.06.2023

Столичный транспорт ко Дню России украсили флагами и гербами Москвы

Около 9 тысяч флагов России и гербов Москвы разместили на столичном транспорте в честь Дня России, сообщили в телеграм-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T10:34

2023-06-12T10:34

2023-06-12T10:34

россия

москва

российская академия наук

день россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Около 9 тысяч флагов России и гербов Москвы разместили на столичном транспорте в честь Дня России, сообщили в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "Сегодня День России, по традиции мы украсили транспорт к этому празднику… В честь торжественной даты на автобусах, электробусах и трамваях разместили порядка 9 тысяч флагов России и гербов Москвы", - говорится в сообщении. Добавляется, что на медиаэкранах городского транспорта показывают сюжеты о знаковых местах: монументе "Покорителям космоса" и Аллее Героев космоса на ВДНХ, Здании Президиума РАН, Парке Горького и других. Также поздравительные баннеры и заставки вывели на экраны касс, платформ и билетопечатающих автоматов на железнодорожных станциях.

https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, российская академия наук, день россии