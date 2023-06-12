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Столичный транспорт ко Дню России украсили флагами и гербами Москвы - РИА Новости, 12.06.2023
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10:34 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/moskva-1877605716.html
Столичный транспорт ко Дню России украсили флагами и гербами Москвы
Столичный транспорт ко Дню России украсили флагами и гербами Москвы - РИА Новости, 12.06.2023
Столичный транспорт ко Дню России украсили флагами и гербами Москвы
Около 9 тысяч флагов России и гербов Москвы разместили на столичном транспорте в честь Дня России, сообщили в телеграм-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T10:34
2023-06-12T10:34
россия
москва
российская академия наук
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Около 9 тысяч флагов России и гербов Москвы разместили на столичном транспорте в честь Дня России, сообщили в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "Сегодня День России, по традиции мы украсили транспорт к этому празднику… В честь торжественной даты на автобусах, электробусах и трамваях разместили порядка 9 тысяч флагов России и гербов Москвы", - говорится в сообщении. Добавляется, что на медиаэкранах городского транспорта показывают сюжеты о знаковых местах: монументе "Покорителям космоса" и Аллее Героев космоса на ВДНХ, Здании Президиума РАН, Парке Горького и других. Также поздравительные баннеры и заставки вывели на экраны касс, платформ и билетопечатающих автоматов на железнодорожных станциях.
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россия, москва, российская академия наук, день россии
Россия, Москва, Российская академия наук, День России
Столичный транспорт ко Дню России украсили флагами и гербами Москвы

Около девяти тысяч флагов и гербов Москвы украсили столичный транспорт ко Дню России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭлектробус
Электробус - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Около 9 тысяч флагов России и гербов Москвы разместили на столичном транспорте в честь Дня России, сообщили в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
"Сегодня День России, по традиции мы украсили транспорт к этому празднику… В честь торжественной даты на автобусах, электробусах и трамваях разместили порядка 9 тысяч флагов России и гербов Москвы", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на медиаэкранах городского транспорта показывают сюжеты о знаковых местах: монументе "Покорителям космоса" и Аллее Героев космоса на ВДНХ, Здании Президиума РАН, Парке Горького и других. Также поздравительные баннеры и заставки вывели на экраны касс, платформ и билетопечатающих автоматов на железнодорожных станциях.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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