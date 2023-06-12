https://ria.ru/20230612/moldaviya-1877603298.html
Молдавия и Россия вернутся к партнерству, уверен Додон
Молдавия и Россия вернутся к партнерству, уверен Додон - РИА Новости, 12.06.2023
Молдавия и Россия вернутся к партнерству, уверен Додон
Россия для Молдавии является стратегическим партнером, несмотря на то, что сейчас самый сложный период в двусторонних отношениях, они наладятся, заявил РИА... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T10:08
2023-06-12T10:08
2023-06-12T10:08
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игорь додон
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Россия для Молдавии является стратегическим партнером, несмотря на то, что сейчас самый сложный период в двусторонних отношениях, они наладятся, заявил РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон. "Россия - наш стратегический партнер. То, что происходит сейчас, - это самый плохой период в наших отношениях. Так низко еще они не падали, к сожалению. Но я знаю, что и российский народ, и молдавский народ хотят дружить. Я уверен, что мы вернемся к доброму партнерству между нашими странами", - сказал Додон. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.
https://ria.ru/20230607/moldaviya-1876826413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, молдавия, игорь додон
В мире, Россия, Молдавия, Игорь Додон
Молдавия и Россия вернутся к партнерству, уверен Додон
Экс-президент Молдавии Додон уверен, что Москва и Кишинев вернутся к доброму партнерству
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Россия для Молдавии является стратегическим партнером, несмотря на то, что сейчас самый сложный период в двусторонних отношениях, они наладятся, заявил РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон.
"Россия - наш стратегический партнер. То, что происходит сейчас, - это самый плохой период в наших отношениях. Так низко еще они не падали, к сожалению. Но я знаю, что и российский народ, и молдавский народ хотят дружить. Я уверен, что мы вернемся к доброму партнерству между нашими странами", - сказал Додон.
Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.
Выход Молдавии из СНГ убьет экономику страны, заявил Додон