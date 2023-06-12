https://ria.ru/20230612/moldaviya-1877603298.html

Молдавия и Россия вернутся к партнерству, уверен Додон

Молдавия и Россия вернутся к партнерству, уверен Додон - РИА Новости, 12.06.2023

Молдавия и Россия вернутся к партнерству, уверен Додон

Россия для Молдавии является стратегическим партнером, несмотря на то, что сейчас самый сложный период в двусторонних отношениях, они наладятся, заявил РИА... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T10:08

2023-06-12T10:08

2023-06-12T10:08

в мире

россия

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Россия для Молдавии является стратегическим партнером, несмотря на то, что сейчас самый сложный период в двусторонних отношениях, они наладятся, заявил РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон. "Россия - наш стратегический партнер. То, что происходит сейчас, - это самый плохой период в наших отношениях. Так низко еще они не падали, к сожалению. Но я знаю, что и российский народ, и молдавский народ хотят дружить. Я уверен, что мы вернемся к доброму партнерству между нашими странами", - сказал Додон. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.

https://ria.ru/20230607/moldaviya-1876826413.html

россия

молдавия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, молдавия, игорь додон