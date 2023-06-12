https://ria.ru/20230612/mishustin-1877629435.html

Мишустин поздравил соотечественников с Днем России

Мишустин поздравил соотечественников с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023

Мишустин поздравил соотечественников с Днем России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении с Днем России отметил, что стремление трудиться на благо Отечества помогает противостоять... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:31

2023-06-12T13:31

2023-06-12T13:52

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении с Днем России отметил, что стремление трудиться на благо Отечества помогает противостоять любым угрозам, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства России. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём России... Сегодня ответственность, солидарность, стремление трудиться на благо Отечества помогают противостоять любым угрозам, добиваться успеха в решении стратегических задач, направленных на укрепление, развитие и процветание нашего государства", - говорится в сообщении. Мишустин подчеркнул, что праздник объединяет всех тех, кто любит Россию, испытывает за нее гордость и искренне переживает за свое государство. "От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия. Успехов в работе и новых достижений", - добавил глава кабмина.

https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html

https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин