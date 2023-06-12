https://ria.ru/20230612/mishustin-1877629435.html
Мишустин поздравил соотечественников с Днем России
Мишустин поздравил соотечественников с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023
Мишустин поздравил соотечественников с Днем России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении с Днем России отметил, что стремление трудиться на благо Отечества помогает противостоять... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:31
2023-06-12T13:31
2023-06-12T13:52
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении с Днем России отметил, что стремление трудиться на благо Отечества помогает противостоять любым угрозам, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства России. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём России... Сегодня ответственность, солидарность, стремление трудиться на благо Отечества помогают противостоять любым угрозам, добиваться успеха в решении стратегических задач, направленных на укрепление, развитие и процветание нашего государства", - говорится в сообщении. Мишустин подчеркнул, что праздник объединяет всех тех, кто любит Россию, испытывает за нее гордость и искренне переживает за свое государство. "От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия. Успехов в работе и новых достижений", - добавил глава кабмина.
https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html
https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html
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РИА Новости
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил соотечественников с Днем России
Премьер Мишустин: труд на благо Отечества поможет противостоять любым угрозам
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении с Днем России отметил, что стремление трудиться на благо Отечества помогает противостоять любым угрозам, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
правительства России.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём России... Сегодня ответственность, солидарность, стремление трудиться на благо Отечества помогают противостоять любым угрозам, добиваться успеха в решении стратегических задач, направленных на укрепление, развитие и процветание нашего государства", - говорится в сообщении.
России есть что праздновать
Мишустин подчеркнул, что праздник объединяет всех тех, кто любит Россию, испытывает за нее гордость и искренне переживает за свое государство.
"От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия. Успехов в работе и новых достижений", - добавил глава кабмина.