Макрон назвал план Евросоюза по миграции хорошим соглашением
Макрон поприветствовал принятый министрами внутренних дел стран Евросоюза план по миграции
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС годами были "парализованы" в вопросах преодоления миграционного кризиса, поприветствовав принятый Еврокомиссией план действий по борьбе с нелегальной миграцией.
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"В течение многих лет Европа в плане вопросов миграции была парализована. При этом нам необходимо двигаться вперед, мы находимся под давлением. Нам необходимо принимать людей, которые едут к нам, избегая войны. Нем необходимо организовываться. Нельзя попасть в тупик в том плане, что сейчас происходит со странами, куда в первую очередь прибывают мигранты, как Греция, Испания, Италия. Необходимо проявить ответственность и солидарность", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с лидерами ФРГ и Польши в Париже, которая транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
Макрон поприветствовал достигнутое на прошлой неделе министрами внутренних дел стран ЕС соглашение по борьбе с нелегальной миграцией.
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"Я считаю, что это хорошее соглашение. Оно позволит вновь ввести правила регистрации и сотрудничества и позволит в пропорциональной манере справляться с вопросами иммиграции, без стигматизации тех или иных стран", - сказал он.
На прошлой неделе Еврокомиссия приняла новый план действий по борьбе с нелегальной миграцией в западном Средиземноморье и Атлантике.
Новый комплекс мер по противодействию нелегальной миграции в Европу из Северной и Западной Африки включает борьбу с контрабандой людьми, усиление пограничного контроля Агентства Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex и укрепление взаимодействия со странами, откуда в Европу пытаются проникнуть больше всего мигрантов.
Отмечается, что для снижения нагрузки на страны, испытывающие самые серьезные проблемы с наплывом мигрантов, будет ускорена релокация мигрантов оттуда в другие страны ЕС. Помощью в распределении мигрантов внутри Евросоюза займется Европейское агентство по вопросам предоставления убежища.
Помимо этого, улучшение взаимодействия стран и организаций ЕС поможет снизить смертность среди мигрантов, пытающихся попасть в Европу по морю.
Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе в середине февраля договорились о разработке комплекса мер для борьбы с нелегальной миграцией. Главы государств и правительств ЕС договорились усилить сотрудничество со странами, из которых прибывают мигранты, а также странами транзита.
Не все страны согласны принять у себя мигрантов. Ранее министр внутренних дел и администрации республики Польша Мариуш Каминьский заявил, что его страна не согласится на принудительную релокацию мигрантов на свою территорию.