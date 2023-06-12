https://ria.ru/20230612/migratsiya-1877698560.html

Макрон назвал план Евросоюза по миграции хорошим соглашением

Макрон назвал план Евросоюза по миграции хорошим соглашением - РИА Новости, 12.06.2023

Макрон назвал план Евросоюза по миграции хорошим соглашением

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС годами были "парализованы" в вопросах преодоления миграционного кризиса, поприветствовав принятый... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T23:55

2023-06-12T23:55

2023-06-12T23:59

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эммануэль макрон

мариуш каминьский

евросоюз

еврокомиссия

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ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС годами были "парализованы" в вопросах преодоления миграционного кризиса, поприветствовав принятый Еврокомиссией план действий по борьбе с нелегальной миграцией. "В течение многих лет Европа в плане вопросов миграции была парализована. При этом нам необходимо двигаться вперед, мы находимся под давлением. Нам необходимо принимать людей, которые едут к нам, избегая войны. Нем необходимо организовываться. Нельзя попасть в тупик в том плане, что сейчас происходит со странами, куда в первую очередь прибывают мигранты, как Греция, Испания, Италия. Необходимо проявить ответственность и солидарность", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с лидерами ФРГ и Польши в Париже, которая транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.Макрон поприветствовал достигнутое на прошлой неделе министрами внутренних дел стран ЕС соглашение по борьбе с нелегальной миграцией. "Я считаю, что это хорошее соглашение. Оно позволит вновь ввести правила регистрации и сотрудничества и позволит в пропорциональной манере справляться с вопросами иммиграции, без стигматизации тех или иных стран", - сказал он. На прошлой неделе Еврокомиссия приняла новый план действий по борьбе с нелегальной миграцией в западном Средиземноморье и Атлантике. Новый комплекс мер по противодействию нелегальной миграции в Европу из Северной и Западной Африки включает борьбу с контрабандой людьми, усиление пограничного контроля Агентства Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex и укрепление взаимодействия со странами, откуда в Европу пытаются проникнуть больше всего мигрантов. Помимо этого, Еврокомиссия выступает за оказание финансовой поддержки таким странам, как Сенегал и Гамбия, для развития национальных механизмов реинтеграции, чтобы высланные обратно в свои страны мигранты получили больше возможностей включиться в социально-экономическую жизнь общества. Отмечается, что для снижения нагрузки на страны, испытывающие самые серьезные проблемы с наплывом мигрантов, будет ускорена релокация мигрантов оттуда в другие страны ЕС. Помощью в распределении мигрантов внутри Евросоюза займется Европейское агентство по вопросам предоставления убежища. Помимо этого, улучшение взаимодействия стран и организаций ЕС поможет снизить смертность среди мигрантов, пытающихся попасть в Европу по морю. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе в середине февраля договорились о разработке комплекса мер для борьбы с нелегальной миграцией. Главы государств и правительств ЕС договорились усилить сотрудничество со странами, из которых прибывают мигранты, а также странами транзита. Не все страны согласны принять у себя мигрантов. Ранее министр внутренних дел и администрации республики Польша Мариуш Каминьский заявил, что его страна не согласится на принудительную релокацию мигрантов на свою территорию.

https://ria.ru/20230417/krizis-1865953590.html

https://ria.ru/20230515/sdelka-1871790060.html

https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869116507.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, польша, франция, эммануэль макрон, мариуш каминьский, евросоюз, еврокомиссия