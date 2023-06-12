Мелони назвала Берлускони одним из самых влиятельных политиков Италии

Премьер Мелони назвала Берлускони одним из самых влиятельных политиков в истории Италии
Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.
Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.
Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.
Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.
Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.
Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.
Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".
Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".
На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".
На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".
На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.
На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.
На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.
На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.
После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.
После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.
Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.
Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.
Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.
Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.
Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.
Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.
Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".
Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".
"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.
"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.
Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.
Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.
Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.
Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".
На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".
На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.
На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.
После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.
Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.
Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.
Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.
Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".
"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.