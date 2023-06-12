https://ria.ru/20230612/manturov-1877580456.html

Минпромторг: Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ в Херсонской области

Минпромторг: Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.06.2023

Минпромторг: Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ в Херсонской области

Минпромторг России подтвердил РИА Новости визит вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в Херсонскую область и его пребывание на... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T01:12

2023-06-12T01:12

2023-06-12T01:12

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

денис мантуров

владимир сальдо

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минпромторг России подтвердил РИА Новости визит вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в Херсонскую область и его пребывание на месте, по которому через несколько минут после его отъезда был нанесен ракетный удар."Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием", - сказали агентству в ведомстве.На вопрос, действительно ли российский вице-премьер находился на месте, по которому был нанесен удар британскими ракетами Storm Shadow, представитель Минпромторга ответил утвердительно, подтвердив ранее появившуюся в Telegram-каналах информацию. "Подтверждаем", - сообщили там.Визит Мантурова в Херсонскую областьКак сообщали в Минпромторге в пятницу, Мантуров обсудил с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо поддержку промышленных предприятий региона. В Херсонской области уже сформирован региональный Фонд развития промышленности. В этом году он будет докапитализирован из федерального бюджета на 300 миллионов рублей.Мантуров также пообещал, что правительство и Минпромторг окажут поддержку в решении вопроса организации нестационарной торговли в населенных пунктах, подтопленных после подрыва Каховской ГЭС."Регион уже выразил заинтересованность в приобретении нескольких десятков автолавок. Денис Мантуров пообещал, этого вопроса", - отмечается в сообщении по итогам визита вице-премьера в Херсонскую область.Удары ракетами Storm ShadowУкраинские войска регулярно наносят удары британскими ракетами Storm Shadow по гражданским объектам в Херсонской и Запорожской областях. В частности, 9 июня они нанесли удар по детскому лагерю на Арабатской стрелке в Херсонской области, в результате погиб один человек.Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей. С тех пор Киев несколько раз нанес удары этими ракетами по Луганску.

https://ria.ru/20230608/obstrel-1876965559.html

https://ria.ru/20230611/svyaz-1877574726.html

херсонская область

украина

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

херсонская область , украина, денис мантуров, владимир сальдо, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности