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Любимова поздравила россиян с праздником

Любимова поздравила россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2023

Любимова поздравила россиян с праздником

Министр культуры Ольга Любимова поздравила россиян с праздником и опубликовала в своем телеграм-канале видео, в котором оркестр из Херсонской области исполняет... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:45

2023-06-12T15:45

2023-06-12T15:45

россия

херсонская область

ольга любимова

день россии

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова поздравила россиян с праздником и опубликовала в своем телеграм-канале видео, в котором оркестр из Херсонской области исполняет гимн России. "Дорогие друзья, поздравляю с Днем России! Этот праздник объединяет всех жителей нашей огромной страны. Сегодня мы чествуем общие культурные традиции, наследие, историю. И конечно, в новых регионах также в этот день проходят торжественные мероприятия. На видео оркестр из Херсонской области исполняет гимн России. Это первое выступление коллектива на новых музыкальных инструментах, которые мы им передали на прошлой неделе", - написала Любимова.

россия

херсонская область

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Дарья Буймова

россия, херсонская область , ольга любимова, день россии, общество