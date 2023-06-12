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Любимова поздравила россиян с праздником
Любимова поздравила россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2023
Любимова поздравила россиян с праздником
Министр культуры Ольга Любимова поздравила россиян с праздником и опубликовала в своем телеграм-канале видео, в котором оркестр из Херсонской области исполняет... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:45
2023-06-12T15:45
2023-06-12T15:45
россия
херсонская область
ольга любимова
день россии
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова поздравила россиян с праздником и опубликовала в своем телеграм-канале видео, в котором оркестр из Херсонской области исполняет гимн России. "Дорогие друзья, поздравляю с Днем России! Этот праздник объединяет всех жителей нашей огромной страны. Сегодня мы чествуем общие культурные традиции, наследие, историю. И конечно, в новых регионах также в этот день проходят торжественные мероприятия. На видео оркестр из Херсонской области исполняет гимн России. Это первое выступление коллектива на новых музыкальных инструментах, которые мы им передали на прошлой неделе", - написала Любимова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , ольга любимова, день россии, общество
Россия, Херсонская область , Ольга Любимова, День России, Общество
Любимова поздравила россиян с праздником
Министр культуры Любимова опубликовала видео выступления оркестра из Херсонской области