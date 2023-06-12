https://ria.ru/20230612/lnr-1877619088.html

ЛНР впервые празднует День России после присоединения

ЛНР впервые празднует День России после присоединения - РИА Новости, 12.06.2023

ЛНР впервые празднует День России после присоединения

Торжественные мероприятия по случаю Дня России проходят во всех крупных городах ЛНР, праздник впервые отмечается республикой после вхождения в состав Российской РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T12:16

2023-06-12T12:16

2023-06-12T12:16

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис мирошниченко

владимир путин

день россии

общество

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю Дня России проходят во всех крупных городах ЛНР, праздник впервые отмечается республикой после вхождения в состав Российской Федерации, в центре столицы Республики Луганске торжественно был поднят российский флаг, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии приняли участие председатель правительства Республики Сергей Козлов, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, руководитель администрации Республики Алексей Самойлов. "Сегодня мы празднуем (День России - ред.) впервые в составе Российской Федерации на правах субъекта РФ в едином порыве. Сегодня наши военнослужащие Народной милиции, корпуса которых влились в состав Вооруженных сил РФ, защищают наши рубежи в едином порыве, и мы должны достойно отметить этот праздник", - заявил журналистам Алексей Самойлов. Поднятие государственного флага в центре Луганска прошло под гимн Российской Федерации. "Во-первых, это радость, что мы стали частью великой страны. Во-вторых, это радость, что мы выстояли и нас не смогли уничтожить. В-третьих, это чувство веры, что мы победим, в то, что мы восстановим все, отстроим", - заявил журналистам председатель правительства ЛНР Сергей Козлов. Он отметил, что власти Республики выполнят все поставленные президентом и правительством России задачи. Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко отметил, что для ЛНР данный праздник "не совсем новый". "Мы и те года отмечали. Мы все-таки верили, что тот путь, который мы избрали с 2014 года, мы дойдем. Путь осилит сильнейший и Донбасс сегодня это показал. И сегодня мы с гордостью говорим, что отмечаем этот праздник, как полноценный субъект со всей Россией", - отметил Мирошниченко. Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.

https://ria.ru/20230612/lnr-1877589923.html

https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис мирошниченко, владимир путин, день россии, общество