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ЛНР впервые празднует День России после присоединения - РИА Новости, 12.06.2023
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12:16 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/lnr-1877619088.html
ЛНР впервые празднует День России после присоединения
ЛНР впервые празднует День России после присоединения - РИА Новости, 12.06.2023
ЛНР впервые празднует День России после присоединения
Торжественные мероприятия по случаю Дня России проходят во всех крупных городах ЛНР, праздник впервые отмечается республикой после вхождения в состав Российской РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:16
2023-06-12T12:16
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис мирошниченко
владимир путин
день россии
общество
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю Дня России проходят во всех крупных городах ЛНР, праздник впервые отмечается республикой после вхождения в состав Российской Федерации, в центре столицы Республики Луганске торжественно был поднят российский флаг, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии приняли участие председатель правительства Республики Сергей Козлов, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, руководитель администрации Республики Алексей Самойлов. "Сегодня мы празднуем (День России - ред.) впервые в составе Российской Федерации на правах субъекта РФ в едином порыве. Сегодня наши военнослужащие Народной милиции, корпуса которых влились в состав Вооруженных сил РФ, защищают наши рубежи в едином порыве, и мы должны достойно отметить этот праздник", - заявил журналистам Алексей Самойлов. Поднятие государственного флага в центре Луганска прошло под гимн Российской Федерации. "Во-первых, это радость, что мы стали частью великой страны. Во-вторых, это радость, что мы выстояли и нас не смогли уничтожить. В-третьих, это чувство веры, что мы победим, в то, что мы восстановим все, отстроим", - заявил журналистам председатель правительства ЛНР Сергей Козлов. Он отметил, что власти Республики выполнят все поставленные президентом и правительством России задачи. Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко отметил, что для ЛНР данный праздник "не совсем новый". "Мы и те года отмечали. Мы все-таки верили, что тот путь, который мы избрали с 2014 года, мы дойдем. Путь осилит сильнейший и Донбасс сегодня это показал. И сегодня мы с гордостью говорим, что отмечаем этот праздник, как полноценный субъект со всей Россией", - отметил Мирошниченко. Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.
https://ria.ru/20230612/lnr-1877589923.html
https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис мирошниченко, владимир путин, день россии, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Денис Мирошниченко, Владимир Путин, День России, Общество
ЛНР впервые празднует День России после присоединения

Во всех крупных городах ЛНР проходят торжественные мероприятия по случаю Дня России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВ поселке Орехово в ЛНР
В поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В поселке Орехово в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю Дня России проходят во всех крупных городах ЛНР, праздник впервые отмечается республикой после вхождения в состав Российской Федерации, в центре столицы Республики Луганске торжественно был поднят российский флаг, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии приняли участие председатель правительства Республики Сергей Козлов, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, руководитель администрации Республики Алексей Самойлов.
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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"Сегодня мы празднуем (День России - ред.) впервые в составе Российской Федерации на правах субъекта РФ в едином порыве. Сегодня наши военнослужащие Народной милиции, корпуса которых влились в состав Вооруженных сил РФ, защищают наши рубежи в едином порыве, и мы должны достойно отметить этот праздник", - заявил журналистам Алексей Самойлов. Поднятие государственного флага в центре Луганска прошло под гимн Российской Федерации.
"Во-первых, это радость, что мы стали частью великой страны. Во-вторых, это радость, что мы выстояли и нас не смогли уничтожить. В-третьих, это чувство веры, что мы победим, в то, что мы восстановим все, отстроим", - заявил журналистам председатель правительства ЛНР Сергей Козлов. Он отметил, что власти Республики выполнят все поставленные президентом и правительством России задачи.
Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко отметил, что для ЛНР данный праздник "не совсем новый". "Мы и те года отмечали. Мы все-таки верили, что тот путь, который мы избрали с 2014 года, мы дойдем. Путь осилит сильнейший и Донбасс сегодня это показал. И сегодня мы с гордостью говорим, что отмечаем этот праздник, как полноценный субъект со всей Россией", - отметил Мирошниченко.
Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.
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День России
Вчера, 01:29
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис МирошниченкоВладимир ПутинДень РоссииОбщество
 
 
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