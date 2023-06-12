https://ria.ru/20230612/lik-1877695583.html

Белый дом: американские дипломаты посетили арестованного в России Лика

Белый дом: американские дипломаты посетили арестованного в России Лика - РИА Новости, 12.06.2023

Белый дом: американские дипломаты посетили арестованного в России Лика

Американские дипломаты посетили с консульским визитом соотечественника Трэвиса Лика, который задержан в России по подозрению в сбыте наркотиков, сообщил... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T22:45

2023-06-12T22:45

2023-06-12T22:45

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москва

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Американские дипломаты посетили с консульским визитом соотечественника Трэвиса Лика, который задержан в России по подозрению в сбыте наркотиков, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. По данным Хамовнического суда Москвы, экс-десантник и музыкант обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков. Он останется под стражей до 6 августа 2023 года. "Консульские работники присутствовали на предъявлении ему обвинений и имели возможность нанести ему консульский визит", - сказал Кирби на брифинге для СМИ.Он пообещал, что американские власти продолжат следить за делом Лика.

https://ria.ru/20230310/otnosheniya-1856982488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, москва, джон кирби, сша