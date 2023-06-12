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Белый дом: американские дипломаты посетили арестованного в России Лика - РИА Новости, 12.06.2023
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22:45 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/lik-1877695583.html
Белый дом: американские дипломаты посетили арестованного в России Лика
Белый дом: американские дипломаты посетили арестованного в России Лика - РИА Новости, 12.06.2023
Белый дом: американские дипломаты посетили арестованного в России Лика
Американские дипломаты посетили с консульским визитом соотечественника Трэвиса Лика, который задержан в России по подозрению в сбыте наркотиков, сообщил... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T22:45
2023-06-12T22:45
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джон кирби
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Американские дипломаты посетили с консульским визитом соотечественника Трэвиса Лика, который задержан в России по подозрению в сбыте наркотиков, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. По данным Хамовнического суда Москвы, экс-десантник и музыкант обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков. Он останется под стражей до 6 августа 2023 года. &quot;Консульские работники присутствовали на предъявлении ему обвинений и имели возможность нанести ему консульский визит&quot;, - сказал Кирби на брифинге для СМИ.Он пообещал, что американские власти продолжат следить за делом Лика.
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в мире, россия, москва, джон кирби, сша
В мире, Россия, Москва, Джон Кирби, США
Белый дом: американские дипломаты посетили арестованного в России Лика

Белый дом: американские дипломаты посетили арестованного по делу о сбыте наркотиков Лика

Допрос Тревиса Лика. Стоп-кадр видео
Допрос Тревиса Лика. Стоп-кадр видео
Допрос Тревиса Лика. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Американские дипломаты посетили с консульским визитом соотечественника Трэвиса Лика, который задержан в России по подозрению в сбыте наркотиков, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
По данным Хамовнического суда Москвы, экс-десантник и музыкант обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков. Он останется под стражей до 6 августа 2023 года.
«

"Консульские работники присутствовали на предъявлении ему обвинений и имели возможность нанести ему консульский визит", - сказал Кирби на брифинге для СМИ.

Он пообещал, что американские власти продолжат следить за делом Лика.
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