https://ria.ru/20230612/lik-1877695583.html
Белый дом: американские дипломаты посетили арестованного в России Лика
Белый дом: американские дипломаты посетили арестованного в России Лика - РИА Новости, 12.06.2023
Белый дом: американские дипломаты посетили арестованного в России Лика
Американские дипломаты посетили с консульским визитом соотечественника Трэвиса Лика, который задержан в России по подозрению в сбыте наркотиков, сообщил... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T22:45
2023-06-12T22:45
2023-06-12T22:45
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Американские дипломаты посетили с консульским визитом соотечественника Трэвиса Лика, который задержан в России по подозрению в сбыте наркотиков, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. По данным Хамовнического суда Москвы, экс-десантник и музыкант обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков. Он останется под стражей до 6 августа 2023 года. "Консульские работники присутствовали на предъявлении ему обвинений и имели возможность нанести ему консульский визит", - сказал Кирби на брифинге для СМИ.Он пообещал, что американские власти продолжат следить за делом Лика.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, джон кирби, сша
В мире, Россия, Москва, Джон Кирби, США
Белый дом: американские дипломаты посетили арестованного в России Лика
Белый дом: американские дипломаты посетили арестованного по делу о сбыте наркотиков Лика