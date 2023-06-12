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США пытаются узнать подробности об аресте Лика в Москве, утверждает Блинкен
США пытаются узнать подробности об аресте Лика в Москве, утверждает Блинкен - РИА Новости, 12.06.2023
США пытаются узнать подробности об аресте Лика в Москве, утверждает Блинкен
США пытаются получить подробности об аресте в Москве американца Трэвиса Лика, которого обвиняют в сбыте наркотиков, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T21:13
2023-06-12T21:13
2023-06-12T21:14
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США пытаются получить подробности об аресте в Москве американца Трэвиса Лика, которого обвиняют в сбыте наркотиков, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы ищем возможность узнать больше о задержании Лика, мы работаем не только над тем, чтобы быть с ним на связи и иметь консульский доступ, но также и с его семьей", - заявил журналистам Блинкен на пресс-конференции с итальянским коллегой. Как сообщалось, Лика арестовал Хамовнический суд Москвы, 51-летний бывший десантник из США останется под стражей до 6 августа. При этом о ситуации с арестованным в мае в аэропорту Милана гражданином США, которого обвиняют в попытке ввоза в инвалидном кресле более 8 килограммов кокаина из Доминиканы, на пресс-конференции не спросили.
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в мире, сша, энтони блинкен, россия, москва
В мире, США, Энтони Блинкен, Россия, Москва
США пытаются узнать подробности об аресте Лика в Москве, утверждает Блинкен
Блинкен утверждает, что США пытаются узнать подробности об аресте американца Лика в Москве