https://ria.ru/20230612/krov-1877672162.html
Рогов заявил о дефиците донорской крови на Украине
Рогов заявил о дефиците донорской крови на Украине - РИА Новости, 12.06.2023
Рогов заявил о дефиците донорской крови на Украине
На Украине на фоне контрнаступления возник дефицит донорской крови, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T18:13
2023-06-12T18:13
2023-06-12T18:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. На Украине на фоне контрнаступления возник дефицит донорской крови, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. "Учитывая колоссальные потери украинских боевиков, в различных областях Украины появились призывы срочно сдавать кровь. Очевидно, что сформированного в преддверии наступления ВСУ запаса донорской крови уже не хватает. А это все подтверждает колоссальные потери украинских войск", - сказал РИА Новости Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877669544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил о дефиците донорской крови на Украине
Рогов: на Украине возник дефицит донорской крови, это подтверждает колоссальные потери ВСУ