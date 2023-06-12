https://ria.ru/20230612/krov-1877672162.html

Рогов заявил о дефиците донорской крови на Украине

Рогов заявил о дефиците донорской крови на Украине - РИА Новости, 12.06.2023

Рогов заявил о дефиците донорской крови на Украине

На Украине на фоне контрнаступления возник дефицит донорской крови, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T18:13

2023-06-12T18:13

2023-06-12T18:13

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. На Украине на фоне контрнаступления возник дефицит донорской крови, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. "Учитывая колоссальные потери украинских боевиков, в различных областях Украины появились призывы срочно сдавать кровь. Очевидно, что сформированного в преддверии наступления ВСУ запаса донорской крови уже не хватает. А это все подтверждает колоссальные потери украинских войск", - сказал РИА Новости Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230612/ukraina-1877669544.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины