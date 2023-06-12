https://ria.ru/20230612/kotyukov-1877635780.html
ЕР выдвинула Котюкова кандидатом на пост главы Красноярского края
ЕР выдвинула Котюкова кандидатом на пост главы Красноярского края - РИА Новости, 12.06.2023
ЕР выдвинула Котюкова кандидатом на пост главы Красноярского края
"Единая Россия" выдвинула врио губернатора Михаила Котюкова кандидатом от партии на выборах губернатора Красноярского края, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:12
2023-06-12T14:12
2023-06-12T14:12
политика
красноярский край
михаил котюков
единая россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Михаила Котюкова кандидатом от партии на выборах губернатора Красноярского края, сообщили в пресс-службе ЕР. ""Единая Россия" выдвинула Михаила Котюкова на выборах губернатора Красноярского края. Его кандидатуру поддержали делегаты региональной конференции партии. В своем выступлении врио губернатора отметил, что программу партии на выборах составят вместе с экспертами на основе анализа наказов жителей края", - сказано в сообщении. Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.
https://ria.ru/20230611/pomosch-1877470185.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, красноярский край, михаил котюков, единая россия
Политика, Красноярский край, Михаил Котюков, Единая Россия
ЕР выдвинула Котюкова кандидатом на пост главы Красноярского края
"Единая Россия" выдвинула Михаила Котюкова кандидатом на пост главы Красноярского края