Рейтинг@Mail.ru
ЕР выдвинула Котюкова кандидатом на пост главы Красноярского края - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/kotyukov-1877635780.html
ЕР выдвинула Котюкова кандидатом на пост главы Красноярского края
ЕР выдвинула Котюкова кандидатом на пост главы Красноярского края - РИА Новости, 12.06.2023
ЕР выдвинула Котюкова кандидатом на пост главы Красноярского края
"Единая Россия" выдвинула врио губернатора Михаила Котюкова кандидатом от партии на выборах губернатора Красноярского края, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:12
2023-06-12T14:12
политика
красноярский край
михаил котюков
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795877067_0:99:3288:1949_1920x0_80_0_0_7c985d477dd1fdbc867f18266668dc86.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Михаила Котюкова кандидатом от партии на выборах губернатора Красноярского края, сообщили в пресс-службе ЕР. ""Единая Россия" выдвинула Михаила Котюкова на выборах губернатора Красноярского края. Его кандидатуру поддержали делегаты региональной конференции партии. В своем выступлении врио губернатора отметил, что программу партии на выборах составят вместе с экспертами на основе анализа наказов жителей края", - сказано в сообщении. Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.
https://ria.ru/20230611/pomosch-1877470185.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795877067_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_8af32664e075d24ec81aeb473c017bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, красноярский край, михаил котюков, единая россия
Политика, Красноярский край, Михаил Котюков, Единая Россия
ЕР выдвинула Котюкова кандидатом на пост главы Красноярского края

"Единая Россия" выдвинула Михаила Котюкова кандидатом на пост главы Красноярского края

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМихаил Котюков
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Михаил Котюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Михаила Котюкова кандидатом от партии на выборах губернатора Красноярского края, сообщили в пресс-службе ЕР.
""Единая Россия" выдвинула Михаила Котюкова на выборах губернатора Красноярского края. Его кандидатуру поддержали делегаты региональной конференции партии. В своем выступлении врио губернатора отметил, что программу партии на выборах составят вместе с экспертами на основе анализа наказов жителей края", - сказано в сообщении.
Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Глава Красноярского края передал бойцам в ЛНР технику и посылки из дома
11 июня, 08:36
 
ПолитикаКрасноярский крайМихаил КотюковЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала