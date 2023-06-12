https://ria.ru/20230612/kotyukov-1877635780.html

ЕР выдвинула Котюкова кандидатом на пост главы Красноярского края

ЕР выдвинула Котюкова кандидатом на пост главы Красноярского края - РИА Новости, 12.06.2023

ЕР выдвинула Котюкова кандидатом на пост главы Красноярского края

"Единая Россия" выдвинула врио губернатора Михаила Котюкова кандидатом от партии на выборах губернатора Красноярского края, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T14:12

2023-06-12T14:12

2023-06-12T14:12

политика

красноярский край

михаил котюков

единая россия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Михаила Котюкова кандидатом от партии на выборах губернатора Красноярского края, сообщили в пресс-службе ЕР. ""Единая Россия" выдвинула Михаила Котюкова на выборах губернатора Красноярского края. Его кандидатуру поддержали делегаты региональной конференции партии. В своем выступлении врио губернатора отметил, что программу партии на выборах составят вместе с экспертами на основе анализа наказов жителей края", - сказано в сообщении. Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.

https://ria.ru/20230611/pomosch-1877470185.html

красноярский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, красноярский край, михаил котюков, единая россия