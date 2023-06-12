https://ria.ru/20230612/kontrataka-1877638293.html
Российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа
Российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа - РИА Новости, 12.06.2023
Российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа
Российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:31
2023-06-12T14:31
2023-06-12T14:52
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
владимир путин
воздушно-космические силы россии
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". "В данный момент началась контратака со стороны наших ребят — 127-я дивизия идет в бой, идет вперед. При этом осуществляется массированная поддержка ВКС России. Работают в направлении Нескучного, выбивают врага из Макаровки", — сказал он.Рогов отметил, что реактивная и ствольная артиллерия наносит удары прямо по позициям ВСУ."Сейчас там для нацистов сущий ад, без преувеличения", — добавил он.Сегодня глава общественного движения сообщал, что в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, украинские войска взяли под оперативный контроль находящиеся там в низине в серой зоне села Нескучное и Макаровка. Кроме того, по его словам, бои также шли и на других участках фронта: между городами Гуляй Поле и Пологи — в районе населенного пункта Дорожнянка, южнее города Орехова и в районе села Лобковое.Российские военные пресекли все попытки заброски ДРГ и заходов в тыл, противник с большими потерями отошел на исходные позиции.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.Сегодня в Минобороны сообщили, что российские бойцы отразили три атаки ВСУ в районе Времевского выступа. При этом противник потерял более 120 военнослужащих, два танка и три боевые бронированные машины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230611/oborona-1877560769.html
https://ria.ru/20230612/udar-1877630455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир рогов, владимир путин, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Киев, Безопасность
Российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа
Рогов: ВС России перешли в контратаку в районе Времевского выступа в Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости.
Российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире
радиостанции "Комсомольская правда".
«
"В данный момент началась контратака со стороны наших ребят — 127-я дивизия идет в бой, идет вперед. При этом осуществляется массированная поддержка ВКС России. Работают в направлении Нескучного, выбивают врага из Макаровки", — сказал он.
Рогов отметил, что реактивная и ствольная артиллерия наносит удары прямо по позициям ВСУ.
"Сейчас там для нацистов сущий ад, без преувеличения", — добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Сегодня глава общественного движения сообщал, что в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, украинские войска взяли под оперативный контроль находящиеся там в низине в серой зоне села Нескучное и Макаровка.
Кроме того, по его словам, бои также шли и на других участках фронта: между городами Гуляй Поле и Пологи — в районе населенного пункта Дорожнянка, южнее города Орехова и в районе села Лобковое.
Российские военные пресекли все попытки заброски ДРГ и заходов в тыл, противник с большими потерями отошел на исходные позиции.
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В пятницу президент Владимир Путин
заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.
Сегодня в Минобороны сообщили, что российские бойцы отразили три атаки ВСУ в районе Времевского выступа. При этом противник потерял более 120 военнослужащих, два танка и три боевые бронированные машины.
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