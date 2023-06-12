https://ria.ru/20230612/kitay-1877578148.html

СМИ: Китай и арабские страны подписали в Саудовской Аравии 30 соглашений

СМИ: Китай и арабские страны подписали в Саудовской Аравии 30 соглашений - РИА Новости, 12.06.2023

СМИ: Китай и арабские страны подписали в Саудовской Аравии 30 соглашений

Первый день крупной конференции арабских и китайских предпринимателей, которая проходит в Саудовской Аравии, завершился подписанием инвестиционных соглашений на РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T00:11

2023-06-12T00:11

2023-06-12T00:11

саудовская аравия

китай

гонконг

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ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Первый день крупной конференции арабских и китайских предпринимателей, которая проходит в Саудовской Аравии, завершился подписанием инвестиционных соглашений на сумму 37,5 миллиарда риалов (более десяти миллиардов долларов), в том числе 30 соглашений и контрактов в области технологий, возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, недвижимости, полезных ископаемых, логистики, туризма и здравоохранения, сообщило Саудовское агентство новостей SPA. Отмечается, что обширная программа двухдневной конференции, включающая дискуссии, семинары, встречи и тематические мероприятия, привлекла тысячи участников, бизнес-лидеров, новаторов и чиновников из более 26 стран. По информации агентства, на конференции был подписан "ряд соглашений между компаниями-участниками, в том числе сделка на сумму 533 миллиона долларов между саудовской и китайской компаниями Amar Al-Oula и Zhonghuan International Group (Hong Kong) по созданию завода по переработке железной руды и производству железных окатышей для плавильных заводов в королевстве, а также соглашение на 500 миллионов долларов между ASK Group и Китайской национальной геологической и горнодобывающей компанией о разработке, строительстве и эксплуатации проекта по добыче меди в районе Аравийского полуострова. На конференции также был подписан ряд соглашений между государственным и частным секторами, в том числе соглашение на 21 миллиард риалов (5,6 миллиарда долларов) между саудовским министерством инвестиций и китайской компанией Human Horizons, специализирующейся на разработке технологий беспилотного вождения и производстве электромобилей под брендом HiPhi. Королевство вместе с Китаем собирается создать совместное предприятие для исследований в области разработки, производства и продажи автомобилей. Кроме того, соглашение на 266 миллионов долларов между министерством инвестиций и Hibobi Technology предусматривает создание разработчиком в Гонконге приложений в сфере туризма и других областях, а сделка на 250 миллионов долларов между компаниями Saudi Railways (SABATCO) и CRRC нацелена на производство вагонов и колес для поездов в королевстве.

https://ria.ru/20221028/briks-1827430958.html

саудовская аравия

китай

гонконг

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саудовская аравия, китай, гонконг