https://ria.ru/20230612/kishinev-1877606644.html
Депутат парламента Молдавии Лилиан Карп хочет стать мэром Кишинева
Депутат парламента Молдавии Лилиан Карп хочет стать мэром Кишинева - РИА Новости, 12.06.2023
Депутат парламента Молдавии Лилиан Карп хочет стать мэром Кишинева
Депутат молдавского парламента Лилиан Карп, которому запрещен въезд в РФ за регулярные антироссийские заявления, сообщил, что при поддержке правящей партии... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T10:42
2023-06-12T10:42
2023-06-12T10:42
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Депутат молдавского парламента Лилиан Карп, которому запрещен въезд в РФ за регулярные антироссийские заявления, сообщил, что при поддержке правящей партии "Действие и солидарность" намерен добиться поста мэра Кишинева. "Местные территориальные организации поддержали мое намерение претендовать на пост мэра Кишинева. В ближайшие дни, недели я начну переговоры и публичные дебаты с несколькими представителями гражданского общества по будущей избирательной программе для Кишинева", - заявил Карп на пресс-конференции. Он заверил, что намерен решать реальные проблемы горожан. Также Карп считает, что столице Молдавии нужна новая концепция развития. "В ближайшие дни, недели я начну переговоры и публичные дебаты с несколькими представителями гражданского общества, но в первую очередь публичные дебаты по будущей избирательной программе муниципия Кишинэу. Всем важно понять, что город Кишинев не принадлежит одному человеку или партии. Мы должны понимать, что город вместе с людьми, которые в нем живут, сталкиваются с некоторыми реальными проблемами, которые необходимо решать, и Кишиневу необходимо новое дыхание в своем развитии", - заявил Лилиан Карп.Карп является депутатом парламента, вице-председателем партии "Действие и солидарность", а также председателем парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. В конце апреля он был включен в список лиц, которым МИД РФ запретил въезд в Россию в ответ на их регулярные антироссийские заявления. Местные выборы в Кишиневе пройдут осенью этого года.
https://ria.ru/20230129/shantazh-1848248825.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, россия, молдавия
В мире, Кишинев, Россия, Молдавия
Депутат парламента Молдавии Лилиан Карп хочет стать мэром Кишинева
Молдавский депутат Карп, которому запрещен въезд в Россию, хочет стать мэром Кишинева
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Депутат молдавского парламента Лилиан Карп, которому запрещен въезд в РФ за регулярные антироссийские заявления, сообщил, что при поддержке правящей партии "Действие и солидарность" намерен добиться поста мэра Кишинева.
"Местные территориальные организации поддержали мое намерение претендовать на пост мэра Кишинева. В ближайшие дни, недели я начну переговоры и публичные дебаты с несколькими представителями гражданского общества по будущей избирательной программе для Кишинева", - заявил Карп на пресс-конференции.
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Он заверил, что намерен решать реальные проблемы горожан. Также Карп считает, что столице Молдавии нужна новая концепция развития.
«
"В ближайшие дни, недели я начну переговоры и публичные дебаты с несколькими представителями гражданского общества, но в первую очередь публичные дебаты по будущей избирательной программе муниципия Кишинэу. Всем важно понять, что город Кишинев не принадлежит одному человеку или партии. Мы должны понимать, что город вместе с людьми, которые в нем живут, сталкиваются с некоторыми реальными проблемами, которые необходимо решать, и Кишиневу необходимо новое дыхание в своем развитии", - заявил Лилиан Карп.
Карп является депутатом парламента, вице-председателем партии "Действие и солидарность", а также председателем парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. В конце апреля он был включен в список лиц, которым МИД РФ запретил въезд в Россию в ответ на их регулярные антироссийские заявления.
Местные выборы в Кишиневе пройдут осенью этого года.
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