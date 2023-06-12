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ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 человек - РИА Новости, 12.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/kherson-1877631396.html
ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 человек
ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 человек - РИА Новости, 12.06.2023
ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 человек
На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 15 украинских военнослужащих, автомобиль и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:41
2023-06-12T13:41
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 15 украинских военнослужащих, автомобиль и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожены до 15 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877619531.html
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россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина
ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 человек

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 человек и гаубицу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 15 украинских военнослужащих, автомобиль и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожены до 15 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
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