https://ria.ru/20230612/kherson-1877631396.html

ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 человек

ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 человек - РИА Новости, 12.06.2023

ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 человек

На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 15 украинских военнослужащих, автомобиль и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:41

2023-06-12T13:41

2023-06-12T13:41

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 15 украинских военнослужащих, автомобиль и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожены до 15 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230612/ukraina-1877619531.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, безопасность, украина