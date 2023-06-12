https://ria.ru/20230612/khersh-1877587490.html

Большинство населения мира поддерживает российскую СВО, заявил Херш

Большинство населения мира поддерживает российскую СВО, заявил Херш - РИА Новости, 12.06.2023

Большинство населения мира поддерживает российскую СВО, заявил Херш

Большая часть населения мира поддерживает российскую спецоперацию на Украине, тогда как США, напротив, утратили доверие к себе, заявил в воскресенье... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T05:40

2023-06-12T05:40

2023-06-12T06:19

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

сеймур херш

джо байден

джордж гэллоуэй

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843937_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9034d8fb1dfabb153fff2f0e3a88cf5.jpg

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Большая часть населения мира поддерживает российскую спецоперацию на Украине, тогда как США, напротив, утратили доверие к себе, заявил в воскресенье американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш."Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Значительно больше, чем половины населения Земли поддерживают Россию в ее войне", - сказал он в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя.По словам журналиста, на фоне введенных с началом СВО санкций "дела в России обстоят не столь хорошо, как прежде". "Однако представление о том, что она пребывает в отчаянии, попросу неверно", - подчеркнул репортер.Последствия контрнаступления ВСУНачавшееся контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО, выразил мнение Херш."Это не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО и, определенно, для администрации Джо Байдена", - сказал он, комментируя стартовавшее наступление ВСУ.У Херша также спросили, видит ли он признаки того, что НАТО готовится вступить в войну на Украине, на что именитый журналист допустил, что участие альянса в этом конфликте уже разворачивается на наших глазах."Вероятно, (НАТО - ред.) уже там. Я имею в виду, если мы говорим о подготовке и консультировании…сейчас так много отдельных групп в украинской армии. Некоторые охарактеризовали данное наступление как "заранее обреченное". Это как если у вас есть 15 различных танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им день или три дня, чтобы организовать тренировки. Это было бы невозможно - а это то, что происходит сейчас в украинской армии", - добавил известный журналист.Подрыв Каховской ГЭСХерш отказался предположить, кто стоит за недавним подрывом Каховской ГЭС, заявив, что имеет догадки на этот счет, но пока не готов их озвучить публично."Я не готов говорить об этом. У меня есть идея, и мне кажется, я понимаю, что произошло, но я не хочу говорить вам о своих догадках прямо сейчас", - сказал он. Таким образом известный репортер ответил на вопрос о том, считает ли он, что ответственность за подрыв объекта несет Россия.

https://ria.ru/20230607/blinken-1876725863.html

https://ria.ru/20230601/vybory-1875626427.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, россия, сша, сеймур херш, джо байден, джордж гэллоуэй, нато, вооруженные силы украины