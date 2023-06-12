Рейтинг@Mail.ru
Оперштаб Кубани сообщил о хакерской атаке на радиостанции в регионе - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 12.06.2023 (обновлено: 21:56 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/khakery-1877677044.html
Оперштаб Кубани сообщил о хакерской атаке на радиостанции в регионе
Оперштаб Кубани сообщил о хакерской атаке на радиостанции в регионе - РИА Новости, 12.06.2023
Оперштаб Кубани сообщил о хакерской атаке на радиостанции в регионе
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о фейковых сообщениях, прозвучавших в эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе и других районах Кубани, на данный... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T18:57
2023-06-12T21:56
происшествия
краснодарский край
ейск
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811317473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d41416a268935797d1b8f694510d051f.jpg
КРАСНОДАР, 12 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о фейковых сообщениях, прозвучавших в эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе и других районах Кубани, на данный момент специалисты восстанавливают вещание, говорится в Telegram-канале оперштаба региона. &quot;В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения. Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают&quot;, - сообщил оперативный штаб.Власти напоминают, что достоверную информацию о возможных угрозах могут сообщить только официальные ведомства и государственные органы власти. Предыдущая хакерская атака на радиостанции региона произошла в минувшую среду.
https://ria.ru/20230505/khakery-1869815362.html
краснодарский край
ейск
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811317473_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_025752c12f4090e1f60c403ff5e81cce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, ейск, анапа
Происшествия, Краснодарский край, Ейск, Анапа
Оперштаб Кубани сообщил о хакерской атаке на радиостанции в регионе

Радиостанции Краснодарского края подверглись атаке хакеров

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАнапа
Анапа - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Анапа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о фейковых сообщениях, прозвучавших в эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе и других районах Кубани, на данный момент специалисты восстанавливают вещание, говорится в Telegram-канале оперштаба региона.
«

"В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения. Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают", - сообщил оперативный штаб.

Власти напоминают, что достоверную информацию о возможных угрозах могут сообщить только официальные ведомства и государственные органы власти.
Предыдущая хакерская атака на радиостанции региона произошла в минувшую среду.
Хакер - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Эксперт оценила эффект от закрытия ряда известных хакерских форумов
5 мая, 06:31
 
ПроисшествияКраснодарский крайЕйскАнапа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала