https://ria.ru/20230612/khakery-1877677044.html

Оперштаб Кубани сообщил о хакерской атаке на радиостанции в регионе

Оперштаб Кубани сообщил о хакерской атаке на радиостанции в регионе - РИА Новости, 12.06.2023

Оперштаб Кубани сообщил о хакерской атаке на радиостанции в регионе

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о фейковых сообщениях, прозвучавших в эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе и других районах Кубани, на данный... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T18:57

2023-06-12T18:57

2023-06-12T21:56

происшествия

краснодарский край

ейск

анапа

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КРАСНОДАР, 12 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о фейковых сообщениях, прозвучавших в эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе и других районах Кубани, на данный момент специалисты восстанавливают вещание, говорится в Telegram-канале оперштаба региона. "В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения. Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают", - сообщил оперативный штаб.Власти напоминают, что достоверную информацию о возможных угрозах могут сообщить только официальные ведомства и государственные органы власти. Предыдущая хакерская атака на радиостанции региона произошла в минувшую среду.

https://ria.ru/20230505/khakery-1869815362.html

краснодарский край

ейск

анапа

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происшествия, краснодарский край, ейск, анапа