https://ria.ru/20230612/khakery-1877677044.html
Оперштаб Кубани сообщил о хакерской атаке на радиостанции в регионе
Оперштаб Кубани сообщил о хакерской атаке на радиостанции в регионе - РИА Новости, 12.06.2023
Оперштаб Кубани сообщил о хакерской атаке на радиостанции в регионе
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о фейковых сообщениях, прозвучавших в эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе и других районах Кубани, на данный... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T18:57
2023-06-12T18:57
2023-06-12T21:56
происшествия
краснодарский край
ейск
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811317473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d41416a268935797d1b8f694510d051f.jpg
КРАСНОДАР, 12 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о фейковых сообщениях, прозвучавших в эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе и других районах Кубани, на данный момент специалисты восстанавливают вещание, говорится в Telegram-канале оперштаба региона. "В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения. Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают", - сообщил оперативный штаб.Власти напоминают, что достоверную информацию о возможных угрозах могут сообщить только официальные ведомства и государственные органы власти. Предыдущая хакерская атака на радиостанции региона произошла в минувшую среду.
https://ria.ru/20230505/khakery-1869815362.html
краснодарский край
ейск
анапа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811317473_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_025752c12f4090e1f60c403ff5e81cce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, ейск, анапа
Происшествия, Краснодарский край, Ейск, Анапа
Оперштаб Кубани сообщил о хакерской атаке на радиостанции в регионе
Радиостанции Краснодарского края подверглись атаке хакеров