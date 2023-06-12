https://ria.ru/20230612/karlson-1877641673.html

СМИ: телеканал Fox потребовал от Такера Карлсона прекратить выступления

СМИ: телеканал Fox потребовал от Такера Карлсона прекратить выступления - РИА Новости, 12.06.2023

СМИ: телеканал Fox потребовал от Такера Карлсона прекратить выступления

Телеканал Fox News направил своему бывшему ведущему Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить нарушать условия контракта, сообщает портал Axios. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T14:57

2023-06-12T14:57

2023-06-12T14:57

в мире

сша

такер карлсон

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Телеканал Fox News направил своему бывшему ведущему Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить нарушать условия контракта, сообщает портал Axios. Fox News в апреле по неясным причинам отстранил самого рейтингового журналиста страны от эфира, но держит его в штате до 2025 года. Ранее портал сообщал, что телеканал уведомил Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в социальной сети Twitter. "Fox News направил Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить противоправные действия и воздерживаться от них впредь", - говорится в сообщении Axios. Согласно порталу, Fox утверждает, что в силу условий контракта с бывшим ведущим его контент остается эксклюзивным для телеканала до 31 декабря 2024 года. Карлсон в свою очередь ссылается на первую поправку конституции США, которая гарантирует ему свободу слова, и указывает на то, что Fox существенным образом нарушил контракт. По информации источников Axios, он планирует более длительные и разнообразные выпуски своего шоу в Twitter с участием гостей.

https://ria.ru/20230609/karlson-1877147593.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230608/karlson-1877049046.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, такер карлсон