https://ria.ru/20230612/karlson-1877641673.html
СМИ: телеканал Fox потребовал от Такера Карлсона прекратить выступления
СМИ: телеканал Fox потребовал от Такера Карлсона прекратить выступления - РИА Новости, 12.06.2023
СМИ: телеканал Fox потребовал от Такера Карлсона прекратить выступления
Телеканал Fox News направил своему бывшему ведущему Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить нарушать условия контракта, сообщает портал Axios. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:57
2023-06-12T14:57
2023-06-12T14:57
в мире
сша
такер карлсон
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Телеканал Fox News направил своему бывшему ведущему Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить нарушать условия контракта, сообщает портал Axios. Fox News в апреле по неясным причинам отстранил самого рейтингового журналиста страны от эфира, но держит его в штате до 2025 года. Ранее портал сообщал, что телеканал уведомил Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в социальной сети Twitter. "Fox News направил Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить противоправные действия и воздерживаться от них впредь", - говорится в сообщении Axios. Согласно порталу, Fox утверждает, что в силу условий контракта с бывшим ведущим его контент остается эксклюзивным для телеканала до 31 декабря 2024 года. Карлсон в свою очередь ссылается на первую поправку конституции США, которая гарантирует ему свободу слова, и указывает на то, что Fox существенным образом нарушил контракт. По информации источников Axios, он планирует более длительные и разнообразные выпуски своего шоу в Twitter с участием гостей.
https://ria.ru/20230609/karlson-1877147593.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230608/karlson-1877049046.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, такер карлсон
В мире, США, Такер Карлсон
СМИ: телеканал Fox потребовал от Такера Карлсона прекратить выступления
Axios: телеканал Fox направил Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить выступления