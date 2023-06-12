Нидерланды и Канада подали в суд ООН иск к Сирии
Нидерланды и Канада подали в суд ООН иск к Сирии, обвинив ее в пытках заключенных
Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 12 июн – РИА Новости. Нидерланды и Канада подали совместный иск в Международный суд ООН в Гааге против Сирии в связи с предполагаемым нарушением сирийской стороной Конвенции ООН против пыток, говорится в заявлении суда.
«
"Канада и Королевство Нидерланды подали совместное заявление о возбуждении дела против Сирийской Арабской Республики в Международный cуд, главный судебный орган ООН, касательно предполагаемых нарушений Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - сообщается в заявлении, которое распространил суд в понедельник.
В своем заявлении Канада и Нидерланды утверждают, что "Сирия совершила бесчисленное количество нарушений международного права, начиная по меньшей мере с 2011 года, с ее насильственными репрессиями в отношении гражданских демонстраций". Заявители утверждают, что среди этих нарушений - применение пыток и других жестоких видов обращения или наказания. В том числе, по их мнению, речь идет об обращении с задержанными и условиях содержания заключенных.
В этой связи Нидерланды и Канада обратились к суду с просьбой о применении временных мер в отношении Сирии.