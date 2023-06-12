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Нидерланды и Канада подали в суд ООН иск к Сирии - РИА Новости, 12.06.2023
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20:42 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/isk-1877687709.html
Нидерланды и Канада подали в суд ООН иск к Сирии
Нидерланды и Канада подали в суд ООН иск к Сирии - РИА Новости, 12.06.2023
Нидерланды и Канада подали в суд ООН иск к Сирии
Нидерланды и Канада подали совместный иск в Международный суд ООН в Гааге против Сирии в связи с предполагаемым нарушением сирийской стороной Конвенции ООН... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T20:42
2023-06-12T20:42
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ГААГА, 12 июн – РИА Новости. Нидерланды и Канада подали совместный иск в Международный суд ООН в Гааге против Сирии в связи с предполагаемым нарушением сирийской стороной Конвенции ООН против пыток, говорится в заявлении суда. "Канада и Королевство Нидерланды подали совместное заявление о возбуждении дела против Сирийской Арабской Республики в Международный cуд, главный судебный орган ООН, касательно предполагаемых нарушений Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - сообщается в заявлении, которое распространил суд в понедельник. В своем заявлении Канада и Нидерланды утверждают, что "Сирия совершила бесчисленное количество нарушений международного права, начиная по меньшей мере с 2011 года, с ее насильственными репрессиями в отношении гражданских демонстраций". Заявители утверждают, что среди этих нарушений - применение пыток и других жестоких видов обращения или наказания. В том числе, по их мнению, речь идет об обращении с задержанными и условиях содержания заключенных. В этой связи Нидерланды и Канада обратились к суду с просьбой о применении временных мер в отношении Сирии.
https://ria.ru/20230601/siriya-1875667999.html
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в мире, нидерланды, канада, сирия, оон
В мире, Нидерланды, Канада, Сирия, ООН
Нидерланды и Канада подали в суд ООН иск к Сирии

Нидерланды и Канада подали в суд ООН иск к Сирии, обвинив ее в пытках заключенных

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 12 июн – РИА Новости. Нидерланды и Канада подали совместный иск в Международный суд ООН в Гааге против Сирии в связи с предполагаемым нарушением сирийской стороной Конвенции ООН против пыток, говорится в заявлении суда.
«
"Канада и Королевство Нидерланды подали совместное заявление о возбуждении дела против Сирийской Арабской Республики в Международный cуд, главный судебный орган ООН, касательно предполагаемых нарушений Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - сообщается в заявлении, которое распространил суд в понедельник.
В своем заявлении Канада и Нидерланды утверждают, что "Сирия совершила бесчисленное количество нарушений международного права, начиная по меньшей мере с 2011 года, с ее насильственными репрессиями в отношении гражданских демонстраций". Заявители утверждают, что среди этих нарушений - применение пыток и других жестоких видов обращения или наказания. В том числе, по их мнению, речь идет об обращении с задержанными и условиях содержания заключенных.
В этой связи Нидерланды и Канада обратились к суду с просьбой о применении временных мер в отношении Сирии.
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