https://ria.ru/20230612/irak-1877586184.html
СМИ: в Ираке в результате приписываемой ИГ* атаки погибли трое военных
СМИ: в Ираке в результате приписываемой ИГ* атаки погибли трое военных - РИА Новости, 12.06.2023
СМИ: в Ираке в результате приписываемой ИГ* атаки погибли трое военных
Трое иракских военных были убиты, еще четверо получили ранения в ходе атаки, приписываемой террористической группировке ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T05:01
2023-06-12T05:01
2023-06-12T05:01
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Трое иракских военных были убиты, еще четверо получили ранения в ходе атаки, приписываемой террористической группировке ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ), сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник в органах безопасности. "Трое иракских солдат, в их числе два офицера, были убиты. Еще четверо получили ранения... в результате нападения на казармы на севере Ирака", - говорится в сообщении. Как отмечается, нападение произошло в районе Вади-эн-Нафт, который находится примерно в 25 километрах к западу от Киркука. В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ* на территории страны, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению спящих ячеек террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230421/iran-1866856556.html
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россия, киркук (мухафаза), исламское государство, ирак, в мире
Россия, Киркук (мухафаза), Исламское государство, Ирак, В мире
СМИ: в Ираке в результате приписываемой ИГ* атаки погибли трое военных
Al-Arabiya: жертвами приписываемой ИГ атаки стали трое иракских военных, четверо ранены