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СМИ: в Ираке в результате приписываемой ИГ* атаки погибли трое военных - РИА Новости, 12.06.2023
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05:01 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/irak-1877586184.html
СМИ: в Ираке в результате приписываемой ИГ* атаки погибли трое военных
СМИ: в Ираке в результате приписываемой ИГ* атаки погибли трое военных - РИА Новости, 12.06.2023
СМИ: в Ираке в результате приписываемой ИГ* атаки погибли трое военных
Трое иракских военных были убиты, еще четверо получили ранения в ходе атаки, приписываемой террористической группировке ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T05:01
2023-06-12T05:01
россия
киркук (мухафаза)
исламское государство
ирак
в мире
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Трое иракских военных были убиты, еще четверо получили ранения в ходе атаки, приписываемой террористической группировке ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ), сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник в органах безопасности. "Трое иракских солдат, в их числе два офицера, были убиты. Еще четверо получили ранения... в результате нападения на казармы на севере Ирака", - говорится в сообщении. Как отмечается, нападение произошло в районе Вади-эн-Нафт, который находится примерно в 25 километрах к западу от Киркука. В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ* на территории страны, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению спящих ячеек террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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россия
киркук (мухафаза)
ирак
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россия, киркук (мухафаза), исламское государство, ирак, в мире
Россия, Киркук (мухафаза), Исламское государство, Ирак, В мире
СМИ: в Ираке в результате приписываемой ИГ* атаки погибли трое военных

Al-Arabiya: жертвами приписываемой ИГ атаки стали трое иракских военных, четверо ранены

© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Трое иракских военных были убиты, еще четверо получили ранения в ходе атаки, приписываемой террористической группировке ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ), сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник в органах безопасности.
"Трое иракских солдат, в их числе два офицера, были убиты. Еще четверо получили ранения... в результате нападения на казармы на севере Ирака", - говорится в сообщении.
Как отмечается, нападение произошло в районе Вади-эн-Нафт, который находится примерно в 25 километрах к западу от Киркука.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ* на территории страны, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению спящих ячеек террористических группировок в отдельных районах.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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РоссияКиркук (мухафаза)Исламское государствоИракВ мире
 
 
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