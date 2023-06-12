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В Индии призвали реформировать архитектуру глобального управления - РИА Новости, 12.06.2023
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10:13 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/indiya-1877603957.html
В Индии призвали реформировать архитектуру глобального управления
В Индии призвали реформировать архитектуру глобального управления - РИА Новости, 12.06.2023
В Индии призвали реформировать архитектуру глобального управления
Реформирование архитектуры глобального управления и возрождение глобального процесса принятия решений с тем, чтобы он был более представительным, имеют... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T10:13
2023-06-12T10:13
в мире
индия
субраманиам джайшанкар
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Реформирование архитектуры глобального управления и возрождение глобального процесса принятия решений с тем, чтобы он был более представительным, имеют основополагающее значение для построения будущего, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии министерской встречи стран G20 по вопросам развития. "Поскольку мы удваиваем усилия по достижению целей в области устойчивого развития и оказанию помощи наиболее нуждающимся, нам также необходимо говорить о возрождении и реформировании институтов и систем, которые позволят достичь этих целей. Реформирование архитектуры глобального управления и возрождение глобального процесса принятия решений с тем, чтобы он был более представительным, имеют основополагающее значение для построения будущего, в котором действительно никто не останется в стороне. Такие усилия будут способствовать созданию моделей развития, при которых ни один регион, ни одна страна и ни один человек не останутся в стороне. Эти усилия позволят обеспечить глобализацию, ориентированную на человека, без возникновения климатического кризиса или долгового кризиса", - заявил Джайшанкар. Ранее он представил разработанный Индией семилетний план действий по ускорению прогресса в достижении целей устойчивого развития. "Важно, чтобы мы постоянно укрепляли международную архитектуру и системы управления для защиты глобального порядка, глобальных законов и глобальных ценностей. Поступая таким образом, мы неизменно оказывались бы на пути, где дипломатия, диалог и сотрудничество имеют приоритет над конкуренцией, конфликтами и разделениями. Выбор в пользу мира, сотрудничества и многосторонности необходим для построения нашего коллективного будущего", - добавил глава МИД Индии.
https://ria.ru/20230612/indiya-1877599568.html
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в мире, индия, субраманиам джайшанкар, большая двадцатка
В мире, Индия, Субраманиам Джайшанкар, Большая двадцатка
В Индии призвали реформировать архитектуру глобального управления

Глава МИД Индии Джайшанкар призвал к реформированию архитектуры глобального управления

© Fotolia / Rawpixel.comТадж-Махал, Индия
Тадж-Махал, Индия - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Fotolia / Rawpixel.com
Тадж-Махал, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Реформирование архитектуры глобального управления и возрождение глобального процесса принятия решений с тем, чтобы он был более представительным, имеют основополагающее значение для построения будущего, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии министерской встречи стран G20 по вопросам развития.
"Поскольку мы удваиваем усилия по достижению целей в области устойчивого развития и оказанию помощи наиболее нуждающимся, нам также необходимо говорить о возрождении и реформировании институтов и систем, которые позволят достичь этих целей. Реформирование архитектуры глобального управления и возрождение глобального процесса принятия решений с тем, чтобы он был более представительным, имеют основополагающее значение для построения будущего, в котором действительно никто не останется в стороне. Такие усилия будут способствовать созданию моделей развития, при которых ни один регион, ни одна страна и ни один человек не останутся в стороне. Эти усилия позволят обеспечить глобализацию, ориентированную на человека, без возникновения климатического кризиса или долгового кризиса", - заявил Джайшанкар.
Индия - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Индия представила план по достижению целей устойчивого развития ООН
Вчера, 09:41
Ранее он представил разработанный Индией семилетний план действий по ускорению прогресса в достижении целей устойчивого развития.
"Важно, чтобы мы постоянно укрепляли международную архитектуру и системы управления для защиты глобального порядка, глобальных законов и глобальных ценностей. Поступая таким образом, мы неизменно оказывались бы на пути, где дипломатия, диалог и сотрудничество имеют приоритет над конкуренцией, конфликтами и разделениями. Выбор в пользу мира, сотрудничества и многосторонности необходим для построения нашего коллективного будущего", - добавил глава МИД Индии.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Премьер Индии открыл министерскую встречу стран G20 по вопросам развития
Вчера, 08:31
 
В миреИндияСубраманиам ДжайшанкарБольшая двадцатка
 
 
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