https://ria.ru/20230612/guterresh-1877670807.html

Генсек ООН выразил обеспокоенность перспективой непродления зерновой сделки

Генсек ООН выразил обеспокоенность перспективой непродления зерновой сделки - РИА Новости, 12.06.2023

Генсек ООН выразил обеспокоенность перспективой непродления зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T17:54

2023-06-12T17:54

2023-06-12T18:09

оон

антониу гутерреш

в мире

экономика

украина

россия

турция

зерновая сделка

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ООН, 12 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки.Отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли он тем, что РФ выйдет из сделки, Гутерреш сказал: "Я обеспокоен. И мы усердно работаем над тем, чтобы сделать так, чтобы было возможным сохранить черноморскую зерновую инициативу и чтобы мы могли бы в то же время продолжать работу по содействию российскому экспорту".Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230610/sdelka-1877415680.html

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