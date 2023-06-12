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Генсек ООН выразил обеспокоенность перспективой непродления зерновой сделки - РИА Новости, 12.06.2023
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17:54 12.06.2023 (обновлено: 18:09 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/guterresh-1877670807.html
Генсек ООН выразил обеспокоенность перспективой непродления зерновой сделки
Генсек ООН выразил обеспокоенность перспективой непродления зерновой сделки - РИА Новости, 12.06.2023
Генсек ООН выразил обеспокоенность перспективой непродления зерновой сделки
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:54
2023-06-12T18:09
оон
антониу гутерреш
в мире
экономика
украина
россия
турция
зерновая сделка
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ООН, 12 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки.Отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли он тем, что РФ выйдет из сделки, Гутерреш сказал: "Я обеспокоен. И мы усердно работаем над тем, чтобы сделать так, чтобы было возможным сохранить черноморскую зерновую инициативу и чтобы мы могли бы в то же время продолжать работу по содействию российскому экспорту".Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230610/sdelka-1877415680.html
украина
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оон, антониу гутерреш, в мире, экономика, украина, россия, турция, зерновая сделка
ООН, Антониу Гутерреш, В мире, Экономика, Украина, Россия, Турция, Зерновая сделка
Генсек ООН выразил обеспокоенность перспективой непродления зерновой сделки

Генсек ООН Гутерреш выразил обеспокоенность перспективой непродления зерновой сделки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 12 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки.
Отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли он тем, что РФ выйдет из сделки, Гутерреш сказал: "Я обеспокоен. И мы усердно работаем над тем, чтобы сделать так, чтобы было возможным сохранить черноморскую зерновую инициативу и чтобы мы могли бы в то же время продолжать работу по содействию российскому экспорту".
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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