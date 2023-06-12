https://ria.ru/20230612/germaniya-1877669286.html

В Германии испугались краха экономики без России

В Германии испугались краха экономики без России - РИА Новости, 12.06.2023

В Германии испугались краха экономики без России

Немецкой промышленности угрожает остановка в случае отказа продлить соглашение Украины с Россией о транзите газа по истечении срока его действия в конце... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T17:44

2023-06-12T17:44

2023-06-12T19:29

в мире

экономика

цены на нефть

германия

россия

украина

роберт хабек

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Немецкой промышленности угрожает остановка в случае отказа продлить соглашение Украины с Россией о транзите газа по истечении срока его действия в конце следующего года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека.По словам журналистов, на экономической конференции в Германии Хабек предостерег чиновников от иллюзий о том, что с экономикой в случае отказа от соглашения ничего плохого не случится."Никто точно не может сказать, как будут развиваться события. Поэтому дополнительные мощности, в том числе планируемый терминал СПГ на северном побережье Германии, который встретил противодействие со стороны местных жителей и экологов, будут иметь решающее значение для поддержания производства как в Восточной Германии, так и в Восточной Европе", — заявил Хабек на форуме в Бад-Саарове.Как пояснили авторы Bloomberg, из-за европейских правил распределения бремени потенциального дефицита газа Германия будет вынуждена экспортировать топливо в другие страны, чтобы компенсировать дефицит. В конечном итоге производителям крупнейшей экономики Европы придется ограничивать или сокращать собственные поставки.

https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877332021.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, германия, россия, украина, роберт хабек