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В Германии испугались краха экономики без России - РИА Новости, 12.06.2023
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17:44 12.06.2023 (обновлено: 19:29 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/germaniya-1877669286.html
В Германии испугались краха экономики без России
В Германии испугались краха экономики без России - РИА Новости, 12.06.2023
В Германии испугались краха экономики без России
Немецкой промышленности угрожает остановка в случае отказа продлить соглашение Украины с Россией о транзите газа по истечении срока его действия в конце... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:44
2023-06-12T19:29
в мире
экономика
цены на нефть
германия
россия
украина
роберт хабек
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Немецкой промышленности угрожает остановка в случае отказа продлить соглашение Украины с Россией о транзите газа по истечении срока его действия в конце следующего года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека.По словам журналистов, на экономической конференции в Германии Хабек предостерег чиновников от иллюзий о том, что с экономикой в случае отказа от соглашения ничего плохого не случится."Никто точно не может сказать, как будут развиваться события. Поэтому дополнительные мощности, в том числе планируемый терминал СПГ на северном побережье Германии, который встретил противодействие со стороны местных жителей и экологов, будут иметь решающее значение для поддержания производства как в Восточной Германии, так и в Восточной Европе", — заявил Хабек на форуме в Бад-Саарове.Как пояснили авторы Bloomberg, из-за европейских правил распределения бремени потенциального дефицита газа Германия будет вынуждена экспортировать топливо в другие страны, чтобы компенсировать дефицит. В конечном итоге производителям крупнейшей экономики Европы придется ограничивать или сокращать собственные поставки.
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в мире, экономика, цены на нефть, германия, россия, украина, роберт хабек
В мире, Экономика, Цены на нефть, Германия, Россия, Украина, Роберт Хабек
В Германии испугались краха экономики без России

Министр Хабек: отказ Москвы и Киева продлить договор по газу остановит промышленность ФРГ

© AP Photo / Michael ProbstХимический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия
Химический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Michael Probst
Химический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Немецкой промышленности угрожает остановка в случае отказа продлить соглашение Украины с Россией о транзите газа по истечении срока его действия в конце следующего года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека.
По словам журналистов, на экономической конференции в Германии Хабек предостерег чиновников от иллюзий о том, что с экономикой в случае отказа от соглашения ничего плохого не случится.
«
"Никто точно не может сказать, как будут развиваться события. Поэтому дополнительные мощности, в том числе планируемый терминал СПГ на северном побережье Германии, который встретил противодействие со стороны местных жителей и экологов, будут иметь решающее значение для поддержания производства как в Восточной Германии, так и в Восточной Европе", — заявил Хабек на форуме в Бад-Саарове.
Как пояснили авторы Bloomberg, из-за европейских правил распределения бремени потенциального дефицита газа Германия будет вынуждена экспортировать топливо в другие страны, чтобы компенсировать дефицит. В конечном итоге производителям крупнейшей экономики Европы придется ограничивать или сокращать собственные поставки.
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В миреЭкономикаЦены на нефтьГерманияРоссияУкраинаРоберт Хабек
 
 
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