В Германии испугались краха экономики без России
Министр Хабек: отказ Москвы и Киева продлить договор по газу остановит промышленность ФРГ
© AP Photo / Michael ProbstХимический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Химический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Немецкой промышленности угрожает остановка в случае отказа продлить соглашение Украины с Россией о транзите газа по истечении срока его действия в конце следующего года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека.
По словам журналистов, на экономической конференции в Германии Хабек предостерег чиновников от иллюзий о том, что с экономикой в случае отказа от соглашения ничего плохого не случится.
«
"Никто точно не может сказать, как будут развиваться события. Поэтому дополнительные мощности, в том числе планируемый терминал СПГ на северном побережье Германии, который встретил противодействие со стороны местных жителей и экологов, будут иметь решающее значение для поддержания производства как в Восточной Германии, так и в Восточной Европе", — заявил Хабек на форуме в Бад-Саарове.
Как пояснили авторы Bloomberg, из-за европейских правил распределения бремени потенциального дефицита газа Германия будет вынуждена экспортировать топливо в другие страны, чтобы компенсировать дефицит. В конечном итоге производителям крупнейшей экономики Европы придется ограничивать или сокращать собственные поставки.