https://ria.ru/20230612/gaz-1877608321.html
СМИ: в ЕС обсуждают возможность задействования украинских газохранилищ
СМИ: в ЕС обсуждают возможность задействования украинских газохранилищ - РИА Новости, 12.06.2023
СМИ: в ЕС обсуждают возможность задействования украинских газохранилищ
Чиновники Евросоюза рассматривают возможность задействования подземных газохранилищ на Украине, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T10:59
2023-06-12T10:59
2023-06-12T14:49
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rwe
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Чиновники Евросоюза рассматривают возможность задействования подземных газохранилищ на Украине, передает агентство Bloomberg. Хранение огромных объемов газа в стране, несмотря на конфликт, находит сторонников, так как подземные объекты находятся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения и считаются относительными безопасными. Также СМИ отметило, что украинская сеть хранилищ — крупнейшая на континенте.Многие трейдеры считают риск оправданным, так как хранилища ЕС заполнены более чем на 70% и их мощности уже близки к предельным, а отправка топлива на территорию Украины может предотвратить перенасыщение в ближайшие месяцы. "Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную стыковку с газовыми рынками ЕС", — говорится в заявлении немецкой энергетической компании RWE агентству. Согласно публикации, обсуждаемая инициатива представляет собой часть усилий по предотвращению паники, которая в 2022 году привела к рекордным ценам и вмешательству государства в регулирование распределительных механизмов. Глава отдела торговых операций в континентальной Европе швейцарской компании Axpo Марко Зальфранк назвал такой вариант привлекательным и конкурентоспособным вариантом при условии низкого уровня рисков. Поскольку страховщики избегают Украины, степень готовности трейдеров к хранению газа на ее территории зависит от цен и готовности ЕС предоставить гарантии безопасности объектов, пишет агентство.
https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html
https://ria.ru/20230611/ukraina-1877496399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, rwe, в мире
Украина, Евросоюз, RWE, В мире
СМИ: в ЕС обсуждают возможность задействования украинских газохранилищ
Bloomberg: в ЕС обсуждают возможность хранить газ в украинских хранилищах
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Чиновники Евросоюза рассматривают возможность задействования подземных газохранилищ на Украине, передает агентство Bloomberg
.
Хранение огромных объемов газа в стране, несмотря на конфликт, находит сторонников, так как подземные объекты находятся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения и считаются относительными безопасными. Также СМИ отметило, что украинская сеть хранилищ — крупнейшая на континенте.
Многие трейдеры считают риск оправданным, так как хранилища ЕС
заполнены более чем на 70% и их мощности уже близки к предельным, а отправка топлива на территорию Украины может предотвратить перенасыщение в ближайшие месяцы.
"Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную стыковку с газовыми рынками ЕС", — говорится в заявлении немецкой энергетической компании RWE
агентству.
СМИ узнали, как Украина намерена подставить Европу
Согласно публикации, обсуждаемая инициатива представляет собой часть усилий по предотвращению паники, которая в 2022 году привела к рекордным ценам и вмешательству государства в регулирование распределительных механизмов.
Глава отдела торговых операций в континентальной Европе швейцарской компании Axpo Марко Зальфранк назвал такой вариант привлекательным и конкурентоспособным вариантом при условии низкого уровня рисков.
Поскольку страховщики избегают Украины, степень готовности трейдеров к хранению газа на ее территории зависит от цен и готовности ЕС предоставить гарантии безопасности объектов, пишет агентство.
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