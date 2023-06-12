https://ria.ru/20230612/gaz-1877608321.html

СМИ: в ЕС обсуждают возможность задействования украинских газохранилищ

СМИ: в ЕС обсуждают возможность задействования украинских газохранилищ - РИА Новости, 12.06.2023

СМИ: в ЕС обсуждают возможность задействования украинских газохранилищ

Чиновники Евросоюза рассматривают возможность задействования подземных газохранилищ на Украине, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T10:59

2023-06-12T10:59

2023-06-12T14:49

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Чиновники Евросоюза рассматривают возможность задействования подземных газохранилищ на Украине, передает агентство Bloomberg. Хранение огромных объемов газа в стране, несмотря на конфликт, находит сторонников, так как подземные объекты находятся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения и считаются относительными безопасными. Также СМИ отметило, что украинская сеть хранилищ — крупнейшая на континенте.Многие трейдеры считают риск оправданным, так как хранилища ЕС заполнены более чем на 70% и их мощности уже близки к предельным, а отправка топлива на территорию Украины может предотвратить перенасыщение в ближайшие месяцы. "Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную стыковку с газовыми рынками ЕС", — говорится в заявлении немецкой энергетической компании RWE агентству. Согласно публикации, обсуждаемая инициатива представляет собой часть усилий по предотвращению паники, которая в 2022 году привела к рекордным ценам и вмешательству государства в регулирование распределительных механизмов. Глава отдела торговых операций в континентальной Европе швейцарской компании Axpo Марко Зальфранк назвал такой вариант привлекательным и конкурентоспособным вариантом при условии низкого уровня рисков. Поскольку страховщики избегают Украины, степень готовности трейдеров к хранению газа на ее территории зависит от цен и готовности ЕС предоставить гарантии безопасности объектов, пишет агентство.

https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html

https://ria.ru/20230611/ukraina-1877496399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, евросоюз, rwe, в мире