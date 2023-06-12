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Рогов назвал длину линии фронта в Запорожской области
Рогов назвал длину линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 12.06.2023
Рогов назвал длину линии фронта в Запорожской области
Длина запорожской линии фронта на сегодня составляет свыше 150 километров, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T20:18
2023-06-12T20:18
2023-06-12T20:18
специальная военная операция на украине
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запорожская область
вооруженные силы украины
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Длина запорожской линии фронта на сегодня составляет свыше 150 километров, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. "На сегодня длина запорожского фронта составляет свыше 150 километров. Нашей армией выстроено несколько линий глубокоэшелонированной обороны, в которую уперся противник, бросая свои силы на убой", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
Рогов назвал длину линии фронта в Запорожской области
Рогов: длина линии фронта в Запорожской области составляет свыше 150 километров