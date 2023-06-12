https://ria.ru/20230612/fpv-drony-1877671795.html
На Авдеевском направлении обезвредили два украинских FPV-дрона
На Авдеевском направлении обезвредили два украинских FPV-дрона - РИА Новости, 12.06.2023
На Авдеевском направлении обезвредили два украинских FPV-дрона
Подразделение группировки войск "Юг" Вооруженных сил Российской Федерации, действующее на авдеевском направлении, при помощи средств радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T18:07
2023-06-12T18:07
2023-06-12T18:29
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Подразделение группировки войск "Юг" Вооруженных сил Российской Федерации, действующее на авдеевском направлении, при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавило и захватило два украинских FPV-дрона "камикадзе", сообщает корреспондент РИА Новости. "На авдеевском направлении, при противодействии наступлению украинской хунты, были изъяты данные трофейные образцы оружия: гранатометы западного производства, (в частности) производства Германии (модель) AT4; пулемет MG42, старый, но проверенный; боекомплект (калибра) 7,62 мм - натовский образец. Два дрона FPV были подавлены и захвачены. Обезврежены", - рассказал агентству российский офицер. Часть трофеев была взята на отбитых у украинских боевиков позициях, часть - во время противодействия попыткам украинских войск перейти в контрнаступление. "Данный FPV-дрон был подавлен нашими средствами РЭБ. И обезврежен. И будет отправлен на изучение. Будем бить их - их же оружием. Данный дрон (модель) массово используется украинскими боевиками для нанесения точечных ударов", - подчеркнул военный. FPV-дроны "камикадзе" - это беспилотные летательные аппараты, управляемые с помощью пульта и шлема, позволяющего оператору БПЛА видеть картинку вокруг коптера "от первого лица". Как правило на такие дроны подвешивается боезаряд массой до 4 килограммов, и в качестве "умного снаряда" такой дрон отправляется на задание. Когда оператор замечает цель, он направляет на нее БПЛА, и либо подрывает заряд в непосредственной близости от цели, либо таранит дроном цель, в результате чего происходит детонация заряда и цель уничтожается. Перехватить дрон можно с помощью мощной современной системы РЭБ.
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877593836.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877672951_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f81bd280ab7edf3910824d8d3f367466.jpg
Трофейные образцы оружия и перехваченные дроны ВСУ
Подразделение группировки войск "Юг", действующее на авдеевском направлении, показало изъятые у украинских боевиков трофейные образцы оружия и перехваченные дроны "камикадзе"
2023-06-12T18:07
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, технологии, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Технологии, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
На Авдеевском направлении обезвредили два украинских FPV-дрона
Российские военные захватили два украинских FPV-дрона камикадзе на Авдеевском направлении
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Подразделение группировки войск "Юг" Вооруженных сил Российской Федерации, действующее на авдеевском направлении, при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавило и захватило два украинских FPV-дрона "камикадзе", сообщает корреспондент РИА Новости.
«
"На авдеевском направлении, при противодействии наступлению украинской хунты, были изъяты данные трофейные образцы оружия: гранатометы западного производства, (в частности) производства Германии
(модель) AT4; пулемет MG42, старый, но проверенный; боекомплект (калибра) 7,62 мм - натовский образец. Два дрона FPV были подавлены и захвачены. Обезврежены", - рассказал агентству российский офицер.
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Часть трофеев была взята на отбитых у украинских боевиков позициях, часть - во время противодействия попыткам украинских войск перейти в контрнаступление.
«
"Данный FPV-дрон был подавлен нашими средствами РЭБ. И обезврежен. И будет отправлен на изучение. Будем бить их - их же оружием. Данный дрон (модель) массово используется украинскими боевиками для нанесения точечных ударов", - подчеркнул военный.
FPV-дроны "камикадзе" - это беспилотные летательные аппараты, управляемые с помощью пульта и шлема, позволяющего оператору БПЛА видеть картинку вокруг коптера "от первого лица". Как правило на такие дроны подвешивается боезаряд массой до 4 килограммов, и в качестве "умного снаряда" такой дрон отправляется на задание. Когда оператор замечает цель, он направляет на нее БПЛА, и либо подрывает заряд в непосредственной близости от цели, либо таранит дроном цель, в результате чего происходит детонация заряда и цель уничтожается. Перехватить дрон можно с помощью мощной современной системы РЭБ.
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