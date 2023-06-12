https://ria.ru/20230612/fpv-drony-1877671795.html

На Авдеевском направлении обезвредили два украинских FPV-дрона

На Авдеевском направлении обезвредили два украинских FPV-дрона - РИА Новости, 12.06.2023

На Авдеевском направлении обезвредили два украинских FPV-дрона

Подразделение группировки войск "Юг" Вооруженных сил Российской Федерации, действующее на авдеевском направлении, при помощи средств радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T18:07

2023-06-12T18:07

2023-06-12T18:29

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Подразделение группировки войск "Юг" Вооруженных сил Российской Федерации, действующее на авдеевском направлении, при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавило и захватило два украинских FPV-дрона "камикадзе", сообщает корреспондент РИА Новости. "На авдеевском направлении, при противодействии наступлению украинской хунты, были изъяты данные трофейные образцы оружия: гранатометы западного производства, (в частности) производства Германии (модель) AT4; пулемет MG42, старый, но проверенный; боекомплект (калибра) 7,62 мм - натовский образец. Два дрона FPV были подавлены и захвачены. Обезврежены", - рассказал агентству российский офицер. Часть трофеев была взята на отбитых у украинских боевиков позициях, часть - во время противодействия попыткам украинских войск перейти в контрнаступление. "Данный FPV-дрон был подавлен нашими средствами РЭБ. И обезврежен. И будет отправлен на изучение. Будем бить их - их же оружием. Данный дрон (модель) массово используется украинскими боевиками для нанесения точечных ударов", - подчеркнул военный. FPV-дроны "камикадзе" - это беспилотные летательные аппараты, управляемые с помощью пульта и шлема, позволяющего оператору БПЛА видеть картинку вокруг коптера "от первого лица". Как правило на такие дроны подвешивается боезаряд массой до 4 килограммов, и в качестве "умного снаряда" такой дрон отправляется на задание. Когда оператор замечает цель, он направляет на нее БПЛА, и либо подрывает заряд в непосредственной близости от цели, либо таранит дроном цель, в результате чего происходит детонация заряда и цель уничтожается. Перехватить дрон можно с помощью мощной современной системы РЭБ.

https://ria.ru/20230612/ukraina-1877593836.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Трофейные образцы оружия и перехваченные дроны ВСУ Подразделение группировки войск "Юг", действующее на авдеевском направлении, показало изъятые у украинских боевиков трофейные образцы оружия и перехваченные дроны "камикадзе" 2023-06-12T18:07 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, технологии, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф