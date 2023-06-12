https://ria.ru/20230612/flot-1877609765.html

Экипажи трех кораблей ТОФ отметили День России в Индонезии

Экипажи трех кораблей ТОФ отметили День России в Индонезии - РИА Новости, 12.06.2023

Экипажи трех кораблей ТОФ отметили День России в Индонезии

Экипажи корветов Тихоокеанского флота ВМФ России "Громкий" и "Совершенный", а также среднего морского танкера "Печенга" отметили День России в индонезийском... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T11:08

2023-06-12T11:08

2023-06-12T11:24

россия

сурабая

индонезия

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Экипажи корветов Тихоокеанского флота ВМФ России "Громкий" и "Совершенный", а также среднего морского танкера "Печенга" отметили День России в индонезийском порту Сурабая, соответствующее видео в понедельник опубликовало Минобороны РФ. "Экипажи корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ), выполняющие задачи дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, празднуют День России в индонезийском порту Сурабая, куда отряд российских кораблей прибыл накануне в рамках делового захода", - уточнили в российском военном ведомстве. В рамках празднования на кораблях под звуки гимна России торжественно подняли Военно-морские флаги и флаги расцвечивания. Кроме того, для российских моряков принимающая сторона проведет ряд культурных мероприятий. Ранее корабли Тихоокеанского флота приняли участие в многонациональном военно-морском учении "Комодо" у берегов Индонезии.

https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html

https://ria.ru/20230521/tof-1873184427.html

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сурабая

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сурабая, индонезия, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность