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Экипажи трех кораблей ТОФ отметили День России в Индонезии - РИА Новости, 12.06.2023
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11:08 12.06.2023 (обновлено: 11:24 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/flot-1877609765.html
Экипажи трех кораблей ТОФ отметили День России в Индонезии
Экипажи трех кораблей ТОФ отметили День России в Индонезии - РИА Новости, 12.06.2023
Экипажи трех кораблей ТОФ отметили День России в Индонезии
Экипажи корветов Тихоокеанского флота ВМФ России "Громкий" и "Совершенный", а также среднего морского танкера "Печенга" отметили День России в индонезийском... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T11:08
2023-06-12T11:24
россия
сурабая
индонезия
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Экипажи корветов Тихоокеанского флота ВМФ России "Громкий" и "Совершенный", а также среднего морского танкера "Печенга" отметили День России в индонезийском порту Сурабая, соответствующее видео в понедельник опубликовало Минобороны РФ. "Экипажи корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ), выполняющие задачи дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, празднуют День России в индонезийском порту Сурабая, куда отряд российских кораблей прибыл накануне в рамках делового захода", - уточнили в российском военном ведомстве. В рамках празднования на кораблях под звуки гимна России торжественно подняли Военно-морские флаги и флаги расцвечивания. Кроме того, для российских моряков принимающая сторона проведет ряд культурных мероприятий. Ранее корабли Тихоокеанского флота приняли участие в многонациональном военно-морском учении "Комодо" у берегов Индонезии.
https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html
https://ria.ru/20230521/tof-1873184427.html
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россия, сурабая, индонезия, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Россия, Сурабая, Индонезия, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Экипажи трех кораблей ТОФ отметили День России в Индонезии

Экипажи кораблей ТОФ "Громкий", "Совершенный" и "Печенга" отметили День России в Сурабае

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПодъем Андреевского флага на корвете "Громкий"
Подъем Андреевского флага на корвете Громкий - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Подъем Андреевского флага на корвете "Громкий". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Экипажи корветов Тихоокеанского флота ВМФ России "Громкий" и "Совершенный", а также среднего морского танкера "Печенга" отметили День России в индонезийском порту Сурабая, соответствующее видео в понедельник опубликовало Минобороны РФ.
"Экипажи корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ), выполняющие задачи дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, празднуют День России в индонезийском порту Сурабая, куда отряд российских кораблей прибыл накануне в рамках делового захода", - уточнили в российском военном ведомстве.
В рамках празднования на кораблях под звуки гимна России торжественно подняли Военно-морские флаги и флаги расцвечивания. Кроме того, для российских моряков принимающая сторона проведет ряд культурных мероприятий.
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РоссияСурабаяИндонезияТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
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