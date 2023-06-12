https://ria.ru/20230612/ernst-1877654337.html

Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского

Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского - РИА Новости, 12.06.2023

Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского

Президент России Владимир Путин пошутил над гендиректором Первого канала Константином Эрнстом за бокалом шампанского. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:54

2023-06-12T15:54

2023-06-12T15:54

россия

константин эрнст

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил над гендиректором Первого канала Константином Эрнстом за бокалом шампанского. Глава государства в День России традиционно вручил госнаграды в Кремле, после чего пообщался с лауреатами за бокалом шампанского. "Деятелям искусства? Не?" - прокомментировал президент отсутствие бокала в руках Эрнста. Эрнст с улыбкой сказал: "не" и взял бокал. "Боится, развяжет его", - пошутил Путин.

https://ria.ru/20230324/ernst-1860520412.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, константин эрнст, владимир путин, общество