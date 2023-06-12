Рейтинг@Mail.ru
Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/ernst-1877654337.html
Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского
Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского - РИА Новости, 12.06.2023
Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского
Президент России Владимир Путин пошутил над гендиректором Первого канала Константином Эрнстом за бокалом шампанского. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:54
2023-06-12T15:54
россия
константин эрнст
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601828659_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_c6acaa87994e6e97af631c4654098af7.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил над гендиректором Первого канала Константином Эрнстом за бокалом шампанского. Глава государства в День России традиционно вручил госнаграды в Кремле, после чего пообщался с лауреатами за бокалом шампанского. "Деятелям искусства? Не?" - прокомментировал президент отсутствие бокала в руках Эрнста. Эрнст с улыбкой сказал: "не" и взял бокал. "Боится, развяжет его", - пошутил Путин.
https://ria.ru/20230324/ernst-1860520412.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601828659_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_36d05cb4a4bac8a72360778946a4cc33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, константин эрнст, владимир путин, общество
Россия, Константин Эрнст, Владимир Путин, Общество
Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского

Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского после вручения госнаград

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил над гендиректором Первого канала Константином Эрнстом за бокалом шампанского.
Глава государства в День России традиционно вручил госнаграды в Кремле, после чего пообщался с лауреатами за бокалом шампанского.
"Деятелям искусства? Не?" - прокомментировал президент отсутствие бокала в руках Эрнста.
Эрнст с улыбкой сказал: "не" и взял бокал.
"Боится, развяжет его", - пошутил Путин.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Константин Эрнст получил спецприз Ассоциации продюсеров кино и телевидения
24 марта, 21:36
 
РоссияКонстантин ЭрнстВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала