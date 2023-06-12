https://ria.ru/20230612/ernst-1877654337.html
Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского
Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского - РИА Новости, 12.06.2023
Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского
Президент России Владимир Путин пошутил над гендиректором Первого канала Константином Эрнстом за бокалом шампанского. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:54
2023-06-12T15:54
2023-06-12T15:54
россия
константин эрнст
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил над гендиректором Первого канала Константином Эрнстом за бокалом шампанского. Глава государства в День России традиционно вручил госнаграды в Кремле, после чего пообщался с лауреатами за бокалом шампанского. "Деятелям искусства? Не?" - прокомментировал президент отсутствие бокала в руках Эрнста. Эрнст с улыбкой сказал: "не" и взял бокал. "Боится, развяжет его", - пошутил Путин.
https://ria.ru/20230324/ernst-1860520412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин эрнст, владимир путин, общество
Россия, Константин Эрнст, Владимир Путин, Общество
Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского
Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского после вручения госнаград