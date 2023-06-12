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Омбудсмен Титов предложил комплекс мер по усовершенствованию работы ЕНС - РИА Новости, 12.06.2023
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00:20 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/ens-1877578681.html
Омбудсмен Титов предложил комплекс мер по усовершенствованию работы ЕНС
Омбудсмен Титов предложил комплекс мер по усовершенствованию работы ЕНС - РИА Новости, 12.06.2023
Омбудсмен Титов предложил комплекс мер по усовершенствованию работы ЕНС
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил комплекс мер по усовершенствованию работы единого налогового счета (ЕНС), сообщили РИА Новости в аппарате Титова. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T00:20
2023-06-12T00:20
россия
борис титов
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил комплекс мер по усовершенствованию работы единого налогового счета (ЕНС), сообщили РИА Новости в аппарате Титова. Уточняется, что данные предложения были сформулированы в специальном докладе "Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году", который вошел в состав ежегодного доклада бизнес-омбудсмена. "Федеральная налоговая служба старается оперативно решить проблемы, связанные с уплатой налогов через Единый налоговый счет (ЕНС). Предприниматели позитивно восприняли отмену пеней за неуплату налогов, если она связана со сбоями функционирования ЕНС до середины 2023 года. Однако уже сейчас, во время отладки системы в нее можно внести ряд технических корректировок - во избежание будущих проблем при входе в стабильный режим", - отмечает Титов. В частности, было предложено упростить порядок уменьшения налогов, уплачиваемых в рамках патентной и упрощенной системы налогообложения. Также было предложено устранить заявительный порядок для идентификации платежа, усовершенствовать порядок камеральных проверок деклараций по налогам, рассчитываемым нарастающим итогом за год. Кроме того, было предложено рассмотреть возможность установления нескольких дат сдачи отчетности (сейчас срок подачи отчетности по всем налогам - 25-е число месяца, а единый срок уплаты - 28-е число). Помимо этого, было предложно предусмотреть порядок отражения пени: сейчас к актам и решениям не прилагается расчет пени, в результате налогоплательщик не только не может проверить достоверность расчета, но и по итогам налоговой проверки не владеет информацией о суммах к уплате. Как сообщает Титов, также предприниматели ожидают оперативной наладки технической части работы системы. "Сегодня плательщики сталкиваются с проблемой отрицательного сальдо в связи с неверной разноской платежей 2022 и 2023 года. Механизма исправления не имеется, в результате оплачиваются виртуальные долги, и не погашаются текущие обязательства, которые прибавляются дополнительно к ложным задолженностям", - отмечается в докладе. В России с 1 января текущего года заработал новый порядок зачисления налогов - единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Теперь все налоговые обязательства бизнес и граждане могут оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН. Реформа была призвана упростить систему уплаты налогов для плательщиков. Как отмечал ранее руководитель ФНС Даниил Егоров, из-за большого количества реквизитов для уплаты в бюджетной системе ежегодно насчитывалось от 60 до 80 миллиардов рублей невыясненных платежей.
https://ria.ru/20230530/fns-1875207691.html
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россия, борис титов, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
Россия, Борис Титов, Даниил Егоров, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика
Омбудсмен Титов предложил комплекс мер по усовершенствованию работы ЕНС

Бизнес-омбудсмен Титов предложил комплекс мер по усовершенствованию работы ЕНС

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил комплекс мер по усовершенствованию работы единого налогового счета (ЕНС), сообщили РИА Новости в аппарате Титова.
Уточняется, что данные предложения были сформулированы в специальном докладе "Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году", который вошел в состав ежегодного доклада бизнес-омбудсмена.
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"Федеральная налоговая служба старается оперативно решить проблемы, связанные с уплатой налогов через Единый налоговый счет (ЕНС). Предприниматели позитивно восприняли отмену пеней за неуплату налогов, если она связана со сбоями функционирования ЕНС до середины 2023 года. Однако уже сейчас, во время отладки системы в нее можно внести ряд технических корректировок - во избежание будущих проблем при входе в стабильный режим", - отмечает Титов.
В частности, было предложено упростить порядок уменьшения налогов, уплачиваемых в рамках патентной и упрощенной системы налогообложения. Также было предложено устранить заявительный порядок для идентификации платежа, усовершенствовать порядок камеральных проверок деклараций по налогам, рассчитываемым нарастающим итогом за год.
Кроме того, было предложено рассмотреть возможность установления нескольких дат сдачи отчетности (сейчас срок подачи отчетности по всем налогам - 25-е число месяца, а единый срок уплаты - 28-е число). Помимо этого, было предложно предусмотреть порядок отражения пени: сейчас к актам и решениям не прилагается расчет пени, в результате налогоплательщик не только не может проверить достоверность расчета, но и по итогам налоговой проверки не владеет информацией о суммах к уплате.
Как сообщает Титов, также предприниматели ожидают оперативной наладки технической части работы системы. "Сегодня плательщики сталкиваются с проблемой отрицательного сальдо в связи с неверной разноской платежей 2022 и 2023 года. Механизма исправления не имеется, в результате оплачиваются виртуальные долги, и не погашаются текущие обязательства, которые прибавляются дополнительно к ложным задолженностям", - отмечается в докладе.
В России с 1 января текущего года заработал новый порядок зачисления налогов - единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Теперь все налоговые обязательства бизнес и граждане могут оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН. Реформа была призвана упростить систему уплаты налогов для плательщиков. Как отмечал ранее руководитель ФНС Даниил Егоров, из-за большого количества реквизитов для уплаты в бюджетной системе ежегодно насчитывалось от 60 до 80 миллиардов рублей невыясненных платежей.
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РоссияБорис ТитовДаниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
 
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