Четыре ребенка пострадали при воспламенении пороха в Дудинке
Три ребенка попали в реанимацию, один в хирургию после воспламенения пороха в Дудинке
Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 июн – РИА Новости. Четыре ребенка получили повреждения после воспламенения пороха, который они нашли в заброшенной постройке в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает прокуратура региона.
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"Прокуратурой Таймырского района организована проверка по факту получения четырьмя несовершеннолетними телесных повреждений в результате воспламенения пороха. В настоящее время трое несовершеннолетних находятся в реанимации, четвертый несовершеннолетний лежит в хирургическом отделении", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что порох подростки нашли в заброшенной постройке в Дудинке, которой давно никто не пользовался. Постройка была разрушена, потому дети имели в нее доступ. Порох был просрочен – срок годности истек в 1985 году. В данный момент организованы рейды по установлению других бесхозных построек на территории Дудинки, с целью исключения доступа в них несовершеннолетних.
Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на учетах в органах системы профилактики не состоят и являются благополучными, отметили в прокуратуре.
В краевом минздраве сообщили, что один ребенок находится в удовлетворительном состоянии, один - в тяжелом, двое - в состоянии средней степени тяжести. Троих детей в данный момент санавиаций эвакуируют в ожоговый центр Краевой клинической больницы. Один ребенок останется в Дудинке.