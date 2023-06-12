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Четыре ребенка пострадали при воспламенении пороха в Дудинке - РИА Новости, 12.06.2023
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12:02 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/dudinka-1877616693.html
Четыре ребенка пострадали при воспламенении пороха в Дудинке
Четыре ребенка пострадали при воспламенении пороха в Дудинке - РИА Новости, 12.06.2023
Четыре ребенка пострадали при воспламенении пороха в Дудинке
Четыре ребенка получили повреждения после воспламенения пороха, который они нашли в заброшенной постройке в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:02
2023-06-12T12:02
происшествия
дудинка
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 12 июн – РИА Новости. Четыре ребенка получили повреждения после воспламенения пороха, который они нашли в заброшенной постройке в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает прокуратура региона. "Прокуратурой Таймырского района организована проверка по факту получения четырьмя несовершеннолетними телесных повреждений в результате воспламенения пороха. В настоящее время трое несовершеннолетних находятся в реанимации, четвертый несовершеннолетний лежит в хирургическом отделении", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что порох подростки нашли в заброшенной постройке в Дудинке, которой давно никто не пользовался. Постройка была разрушена, потому дети имели в нее доступ. Порох был просрочен – срок годности истек в 1985 году. В данный момент организованы рейды по установлению других бесхозных построек на территории Дудинки, с целью исключения доступа в них несовершеннолетних. Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на учетах в органах системы профилактики не состоят и являются благополучными, отметили в прокуратуре. В краевом минздраве сообщили, что один ребенок находится в удовлетворительном состоянии, один - в тяжелом, двое - в состоянии средней степени тяжести. Троих детей в данный момент санавиаций эвакуируют в ожоговый центр Краевой клинической больницы. Один ребенок останется в Дудинке.
https://ria.ru/20230612/pozhar-1877591845.html
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происшествия, дудинка, красноярский край
Происшествия, Дудинка, Красноярский край
Четыре ребенка пострадали при воспламенении пороха в Дудинке

Три ребенка попали в реанимацию, один в хирургию после воспламенения пороха в Дудинке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 июн – РИА Новости. Четыре ребенка получили повреждения после воспламенения пороха, который они нашли в заброшенной постройке в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает прокуратура региона.
«
"Прокуратурой Таймырского района организована проверка по факту получения четырьмя несовершеннолетними телесных повреждений в результате воспламенения пороха. В настоящее время трое несовершеннолетних находятся в реанимации, четвертый несовершеннолетний лежит в хирургическом отделении", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что порох подростки нашли в заброшенной постройке в Дудинке, которой давно никто не пользовался. Постройка была разрушена, потому дети имели в нее доступ. Порох был просрочен – срок годности истек в 1985 году. В данный момент организованы рейды по установлению других бесхозных построек на территории Дудинки, с целью исключения доступа в них несовершеннолетних.
Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на учетах в органах системы профилактики не состоят и являются благополучными, отметили в прокуратуре.
В краевом минздраве сообщили, что один ребенок находится в удовлетворительном состоянии, один - в тяжелом, двое - в состоянии средней степени тяжести. Троих детей в данный момент санавиаций эвакуируют в ожоговый центр Краевой клинической больницы. Один ребенок останется в Дудинке.
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