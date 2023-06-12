https://ria.ru/20230612/dudinka-1877616693.html

Четыре ребенка пострадали при воспламенении пороха в Дудинке

Четыре ребенка пострадали при воспламенении пороха в Дудинке - РИА Новости, 12.06.2023

Четыре ребенка пострадали при воспламенении пороха в Дудинке

Четыре ребенка получили повреждения после воспламенения пороха, который они нашли в заброшенной постройке в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T12:02

2023-06-12T12:02

2023-06-12T12:02

происшествия

дудинка

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 12 июн – РИА Новости. Четыре ребенка получили повреждения после воспламенения пороха, который они нашли в заброшенной постройке в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает прокуратура региона. "Прокуратурой Таймырского района организована проверка по факту получения четырьмя несовершеннолетними телесных повреждений в результате воспламенения пороха. В настоящее время трое несовершеннолетних находятся в реанимации, четвертый несовершеннолетний лежит в хирургическом отделении", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что порох подростки нашли в заброшенной постройке в Дудинке, которой давно никто не пользовался. Постройка была разрушена, потому дети имели в нее доступ. Порох был просрочен – срок годности истек в 1985 году. В данный момент организованы рейды по установлению других бесхозных построек на территории Дудинки, с целью исключения доступа в них несовершеннолетних. Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на учетах в органах системы профилактики не состоят и являются благополучными, отметили в прокуратуре. В краевом минздраве сообщили, что один ребенок находится в удовлетворительном состоянии, один - в тяжелом, двое - в состоянии средней степени тяжести. Троих детей в данный момент санавиаций эвакуируют в ожоговый центр Краевой клинической больницы. Один ребенок останется в Дудинке.

https://ria.ru/20230612/pozhar-1877591845.html

дудинка

красноярский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дудинка, красноярский край